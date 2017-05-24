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FETÖ'den tutuklu avukata tahliye kararı

Kayseri'de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Av. Mutlu Karayılan sağlık sorunları nedeniyle tahliye oldu.

24.05.2017 - 21:09
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FETÖ'den tutuklu avukata tahliye kararı

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın ölümüne ilişkin davada yargılanan Mevlüt Saldoğan’ın da avukatlığını yapan ve geçmiş dönemde Nevşehir’den AK Parti Milletvekili aday adayı olan avukat Mutlu Karayılan ve avukat eşi hazır bulundu.

TAHLİYE GEREKÇESİ: SAĞLIK SORUNU

Kayseri Deniz Postası'ndan Şeref Kahraman'ın haberine göre, ByLock programını kullandıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan bir çok sanığın avukatlığını yapan ve ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Kayseri Barosu avukatlarından Av. Mutlu Karayılan sağlık sorunları nedeniyle tahliye oldu.

FETÖ'den tutuklu avukata tahliye kararı

"BYLOCK KULLANMADIM"

Evli, 2 çocuk babası sanık Mutlu Karayılan, "Asla ByLock kullanmadım. MİT mahrem imamlarının ByLock içeriklerini tespit ediyormuş. Benim de mahrem imamı olduğum söylensin ve benimki de tespit edilsin. Suçsuz olduğum o zaman ortaya çıkacaktır" dedi.

"AMELİYAT OLUP EVİMDE YATACAĞIM"

Varis hastalığı olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söyleyen Karayılan, tahliyesini talep ederek, "Eşimle de konuştum, hiçbir davaya da çıkmayıp, işe de bakmayacağım. Ameliyat olup, evimde yatacağım" dedi.

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