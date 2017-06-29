FETÖ'nün Almanya'daki sözde camisi

FETÖ'NÜN GOETHE CAMİİ'NDE KADINLI-ERKEKLİ NAMAZ

Geçtiğimiz günlerde; FETÖ'nün Almanya'daki kuruluşlarından Dinlerarası Diyalog Vakfı, Evanjelik St Johannis Kilisesi'ndeki tiyatro sahnesini camiye çevirmiş ve "Goethe Camii" adını vermişti.

FETÖ'den ödül alan Seyran Ateş VİDEO







SÖZDE İMAM SEYRAN ATEŞ

Bu sözde camide kılınan kadınlı erkekli namazın imamlığını ise Türk asıllı Alman vatandaşı hukukçu Seyran Ateş yapmıştı. Açılan sözde cami İsrail medyasında da "Berlin'in ilk LGBT dostu cami açıldı, İslam'da aşırılıkla mücadele ediyorlar." diye haber olmuştu.

ATEŞ'İN FETÖ ORGANİZASYONLARINA KATILDIĞI GÖRÜNTÜLER

Ateş, FETÖ'yle bağı olmadığını iddia ettiği halde ortaya çıkan görüntüler. Bunu yalanlar nitelikte. Seyran Ateş, daha önce FETÖ'nün organizasyonlarından ödül almış ve burada teröristbaşı Fetullah Gülen'e övgü dolu sözler söylemişti.



