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FETÖ'nün bestecisi tutuklandı

FETÖ’nün bestecisi Mehmet Çelikdemir, 16 Aralık günü Antalya’da saklandığı bir evde gözaltına alınmıştı.

İHA | 03.01.2017 - 13:54
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TEM’de sorgusu tamamlanan Mehmet Çelikdemir, sağlık kontrolünün ardından dün adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından gece geç saatlerde Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Mehmet Çelikdemir, "Terör örgütü üyesi olmak, örgüt propagandası yapmak ve devlet büyüklerine hakaret etmek" suçlarından tutuklandı.

FETULLAH'IN ŞİİRLERİNİ BESTELEDİ

FETÖ’nün gizli haberleşme programı ’ByLock’ kullandığı tespit edilen Çelikdemir’in, Toros eğitim kurumlarında müzik öğretmenliği ve müdürlük yaptığı ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in şiirlerini bestelediği belirlendi. Çelikdemir’in Fetullah Gülen’in şiirlerinden oluşan ’Bir Işık Sun’ adlı albüm çıkardığı belirtildi.

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