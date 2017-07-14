FETÖ'nün çakma kahramanı

15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanı'na suikast için kaldığı otele giden FETÖ'cü alçakların yargılanması devam ediyor.

"KAHRAMAN" TİŞÖRTÜ

Muğla'da görülen 3. duruşmada dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Suikast timinde yer alan FETÖ'cü Gökhan Güçlü üzerinde "hero" (kahraman) yazılı tişörtle mahkemeye geldi.



Suikast timindeki Gökhan Güçlü dün duruşmaya "kahraman" yazılı tişörtle geldi.

SALONDAN ATILDI

Mahkeme başkanı ise milletin vicdanıyla dalga geçen sözde kahramanı salondan attı. Güçlü, tekrar cezaevine gönderildi. Çünkü kahraman Şehit Ömer Halisdemir gibi yiğitler olur, çünkü; "Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için"



Güçlü'nün yakalandıktan sonra çekilen fotoğrafı(solda)