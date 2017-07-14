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FETÖ'nün çakma kahramanı

Dün Cumhurbaşkanı'na suikast davasının 3. duruşmasında "kahraman" yazılı tişört giyen FETÖ'cünün yakalandığı anlar unutulmadı.

14.07.2017 - 07:19
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FETÖ'nün çakma kahramanı

15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanı'na suikast için kaldığı otele giden FETÖ'cü alçakların yargılanması devam ediyor.

"KAHRAMAN" TİŞÖRTÜ

Muğla'da görülen 3. duruşmada dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Suikast timinde yer alan FETÖ'cü Gökhan Güçlü üzerinde "hero" (kahraman) yazılı tişörtle mahkemeye geldi.

FETÖ'nün çakma kahramanı
Suikast timindeki Gökhan Güçlü dün duruşmaya "kahraman" yazılı tişörtle geldi.

SALONDAN ATILDI

Mahkeme başkanı ise milletin vicdanıyla dalga geçen sözde kahramanı salondan attı. Güçlü, tekrar cezaevine gönderildi. Çünkü kahraman Şehit Ömer Halisdemir gibi yiğitler olur, çünkü; "Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için"

FETÖ'nün çakma kahramanı
Güçlü'nün yakalandıktan sonra çekilen fotoğrafı(solda)

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