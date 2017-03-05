FETÖ'nün fişleme notları iddianamede

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 şüpheli hakkında hazırlanan çatı iddianamesinin ayrıntıları belli olmaya devam ediyor.

Son ayrıntı, FETÖ tarafından TSK içinde yapılan fişlemeler... İddianamede, şüphelilerden eski Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı Bilgi Güvenlik Şubesi Araştırma Subayı Yarbay Hüseyin Yıldırım’la ilgili Genelkurmay Başkanlığı 418 nolu odada yapılan aramadan elde edilen siyah klasör içinde, TSK personeli hakkında tablo şeklinde düzenlenmiş 11 sayfalık fişleme notları bulunduğu belirtiliyor.

FİŞLEME NOTLARI

Bu notlarda TSK personeli hakkında tablo şeklinde düzenlenmiş kişisel bilgilerin ve açıklama kısmında farklı konularda sınıflandırmaların yapıldığı (müspet, ehli- cemaat, hangi görüşe müzahir olduğu, Alevi, Sünni, Kürt, tehlikeli, zararsız, ateist, dindar…) değerlendirmelerinde bulunduğu ifade ediliyor.