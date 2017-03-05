taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.722
USD
3,7076
EURO
3,9350
ALTIN
147,27
PETR
55,7300

FETÖ'nün fişleme notları iddianamede

TSK personeli hakkında tablolar düzenleyen FETÖ, önce kişileri sınıflandırıp elde edilen bilgilere göre hareket etmiş.

05.03.2017 - 13:47
  1. Haberler
  2. Gündem
FETÖ'nün fişleme notları iddianamede

FETÖ'nün fişleme notları iddianamede

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 şüpheli hakkında hazırlanan çatı iddianamesinin ayrıntıları belli olmaya devam ediyor.

Son ayrıntı, FETÖ tarafından TSK içinde yapılan fişlemeler... İddianamede, şüphelilerden eski Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı Bilgi Güvenlik Şubesi Araştırma Subayı Yarbay Hüseyin Yıldırım’la ilgili Genelkurmay Başkanlığı 418 nolu odada yapılan aramadan elde edilen siyah klasör içinde, TSK personeli hakkında tablo şeklinde düzenlenmiş 11 sayfalık fişleme notları bulunduğu belirtiliyor.

FİŞLEME NOTLARI

Bu notlarda TSK personeli hakkında tablo şeklinde düzenlenmiş kişisel bilgilerin ve açıklama kısmında farklı konularda sınıflandırmaların yapıldığı (müspet, ehli- cemaat, hangi görüşe müzahir olduğu, Alevi, Sünni, Kürt, tehlikeli, zararsız, ateist, dindar…) değerlendirmelerinde bulunduğu ifade ediliyor.

FETÖ'nün fişleme notları iddianamede

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Murat Ülker: Çevrendeki dostların kadar zenginsin

Murat Ülker: Çevrendeki dostların kadar zenginsin

136
Hatay'a düşen uçağın pilotu 9 saat sonra bulundu

Hatay'a düşen uçağın pilotu 9 saat sonra bulundu

176
Akın Öztürk-Zekeriya Kuzu ilişkisi çatı iddianamesinde

Akın Öztürk-Zekeriya Kuzu ilişkisi çatı iddianamesinde

26
WhatsApp bazı telefonlara hizmeti kapatıyor

WhatsApp bazı telefonlara hizmeti kapatıyor

13
Atiba Rizespor maçında hatasız oynadı

Atiba Rizespor maçında hatasız oynadı

20
Soylu: Türkiye artık arkadan kurşunlanmaktan bıktı

Soylu: Türkiye artık arkadan kurşunlanmaktan bıktı

82
15 Temmuz şehidinin annesi idam istedi

15 Temmuz şehidinin annesi idam istedi

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM