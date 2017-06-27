taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,4966
EURO
3,9168
ALTIN
140,63
PETR
46,0000

FETÖ'nün gaybubet birimi

FETÖ'nün yargı mensubu üyelerini koruma amacıyla gaybubet adlı birim oluşturduğu iddianamede yer aldı.

27.06.2017 - 09:23
  1. Haberler
  2. Gündem
FETÖ'nün gaybubet birimi

FETÖ'nün gaybubet birimi

Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz'ün, eski HSYK üyesi Ömer Köroğlu hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hazırladığı iddianamede, "gaybubet birimi"nin ne olduğu ve nasıl çalıştığına yönelik bilgiler de verildi.

ÖZEL BİRİM

İddianameye göre, FETÖ, üyeleri arasında bulunan yargı mensupları hakkında 15 Temmuz 2016'dan önce soruşturmalar başlamasına müteakiben bu kişileri, tutuklama gibi haklarında uygulanacak koruma tedbirlerinden kaçırmak amacıyla Türk Dil Kurumu sözlüğünde kelime anlamı "göz önünde bulunmama" anlamına gelen "gaybubet" ismini verdikleri bir birim oluşturdu.

ORTAK SAVUNMA

Bu birimde görev yapan FETÖ mensubu hakim ve savcılardan sorumlu sözde sivil imamlar ve "abiler", örgüt mensuplarının saklanmasından sorumlu oldukları gibi bu kişilerin savunmalarını hazırlayan örgüt tarafından oluşturulan kurul ile irtibatlarını gerçekleştirip, haklarındaki hukuki süreçle ilgili ortak savunma hazırlamalarını sağladı.

Birimin sorumluları olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma yürütülen örgüt içerisinde yargı mensuplarından sorumlu sivil imam olarak nitelendirilen Levent Özgüzel ile o dönem Yargıtay Tetkik Hakimi olan Ali Çetin'in yer aldığı tespit edildi.

KOZMİK ODA SORUŞTURMASI

Kamuoyunda "kozmik oda soruşturması" olarak bilinen, o dönemde soruşturmayı yürüten eski Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili, soruşturmaya ilişkin kararlar veren eski hakim Nihal Uslu ve Halil İbrahim Kütük ile 15 Temmuz 2016'dan önce hakkında FETÖ/PDY mensubu olması nedeniyle soruşturma yürütülen yargı mensuplarının da Levent Özgüzel ve Ali Çetin tarafından örgütün belirlediği yerlerde, "gaybubet evlerinde" saklanmalarının sağlandığı belirlendi.

GAYBUBET BİRİMİNİN ÇALIŞMA BİÇİMİ

Levent Özgüzel, Ali Çetin, Mustafa Bilgili, Halil İbrahim Kütük, Nihal Uslu ve açık kimlikleri tespit edilemeyen diğer örgüt mensupları arasında ByLock üzerinden yaptıkları görüşmelerden "gaybubet birimi"nin çalışma biçimi de net olarak tespit edildi.

BYLOCK GÖRÜŞMELERİ

FETÖ'nün verdiği görevle hareket eden Levent Özgüzel'in, ByLock üzerinden yaptığı görüşmeler sonucu bu kişilerden temin ettiği evrakları örgüt içerisinde oluşturulan "üst kurula" ulaştırmak üzere kendisinden sorumlu kişiye gönderdiği ve gelen cevapları da örgüt mensuplarına göndererek savunmalarının hazırlanmasını sağladığı bilgisine de iddianamede yer verildi.

İddianamede Levent Özgüzel'in, Nihal Uslu, Halil İbrahim Kütük gibi isimlerle yaptığı ByLock yazışmaları da paylaşıldı.

CESUR VE KENDİNDE EMİN OL TALİMATI

Örgüt kapsamında oluşturulan birimde görev yapan Levent Özgüzel, "Kozmik oda" soruşturmasında görev yapan ve bu soruşturma kapsamında FETÖ'nün talimatıyla hareket eden örgüt mensuplarına ByLock üzerinden gönderdiği mesajlarla, basında çıkan haberler için yapılması gereken ve avukata iletilecek hususlar, açığa alınma sonrasında basın önünde özellikle kamera karşısında söylenecek spot cümleyi önceden seçme, ifadelerin vakur, cesur ve kendinden emin şekilde dile getirilmesi ve bilgilerin önceden özenle hazırlanması talimatları verdi.

ARALARINDAKİ KONUŞMALAR

Özgüzel, Kütük ve Uslu arasındaki mesajlaşmalarda, şu ifadeler kullanıldı: "Avukatlara kozmik-basında çıkan haberler için yapılması gerekenler iletilmeli.", "Abi İzmir casusluk ve kozmikle ilgili soruşturma izne verildi ve bazı açığa alınan abilerimiz oldu. Basında açığa alınan abilerimiz ismi verilmek suretiyle bu duyuruldu. Daha önce de bu konuyu paylaşmıştık bu vesileyle tekrar etmekte fayda mülahaza ediyoruz, abilerimiz bu haberlere değinip haklarındaki soruşturma evraklarını istesinler (evet vermeyecekler) ve gizli olan soruşturmanın basına sızdırılması ile ilgili suç duyurusunda ve şikayette bulunsunlar, örneğin kozmikle ilgili yeni yüzyıl gazetesinde hatta bir gün önce -evet basına yansıyan husus doğru imiş kurul üyesi Ramazan Bey'i ikna edebilmek için toplantı ertelenmiş- soruşturma izni verildi diye haber çıkmış, bu haberleri yapan muhabirler o gün kurula geldi mi araştırılması da istenip bu haberlerle destekli suç duyurusu ve şikayetler yapılmalı."

Levent Özgüzel'in haklarında soruşturma yürütülen diğer örgüt mensuplarının saklanmasını sağladığı, hukuki savunmalarını ortak hazırlamalarına yönelik çalışmalar yaptığı da iddianamede yer verilen ByLock mesaj içerikleriyle aktarıldı.

İlginizi Çekebilir
Kato Dağı'nda Ankara havası
Terör örgütü PKK'nın yuvalandığı mağaraları tek tek imha eden askerlerin moralleri de hayli yüksek.
Atatürk Havalimanı'nda bayramda yolcu yoğunluğu
Atatürk Havalimanı'nı arife günü 85 bin, Ramazan Bayramı'nın birinci günü ise 82 bin 854 yolcu kullandı.
Ali Ağaoğlu kaburgasını kırdı
Bodrum tatilinde jet ski ile şov yaparken ters dalgaya yakalanan Ali Ağaoğlu'nun iki kaburga kemiği kırıldı.
Ahmet Hakan'dan Özkök ve Altaylı'ya dindarlık eleştirisi
Gazeteci Ahmet Hakan, meslektaşları Ertuğrul Özkök ve Fatih Altaylı'nın dindarlık araştırması yazılarındaki sorulara tepki gösterdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Katar krizi ABD'nin silah anlaşmasını etkileyebilir

Katar krizi ABD'nin silah anlaşmasını etkileyebilir

39
Avrupa Konseyi'nden FETÖ, Türkiye ve AİHM açıklaması

Avrupa Konseyi'nden FETÖ, Türkiye ve AİHM açıklaması

22
Avrupalı Türklerin AB'ye katılım raporu

Avrupalı Türklerin AB'ye katılım raporu

61
Tatilciler İstanbul'a dönüş yolunda

Tatilciler İstanbul'a dönüş yolunda

18
Kolombiya'da terör örgütü FARC silahlarının tamamını teslim etti

Kolombiya'da terör örgütü FARC silahlarının tamamını teslim etti

38
Beyaz Saray'dan Esed rejimine kimyasal silah uyarısı

Beyaz Saray'dan Esed rejimine kimyasal silah uyarısı

57
Ali Ağaoğlu kaburgasını kırdı

Ali Ağaoğlu kaburgasını kırdı

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM