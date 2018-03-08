FETÖ'nün medya yapılanması davasında karar

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 19'u tutuklu 29 sanığın, "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" suçlarından yargılandığı davada karar çıktı.
FETÖ'YE GEÇİT YOK
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin davada FETÖ üyeliği suçundan Gökçe Fırat Çulhaoğlu 6 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
ATİLLA TAŞ
Davada Atilla Taş'a örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
DİĞER SANIKLARIN ALDIĞI CEZALAR
Mahkeme heyeti, aynı davada yargılanan, Murat Aksoy'un ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Abdullah Kılıç, FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay, Oğuz Usluer, Cuma Ulus FETÖ üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.