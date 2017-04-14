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FETÖ'nün medya yapılanması için bir iddianame daha

Zaman gazetesi iddianamesinden sonra Ahmet Altan, kardeşi Prof. Dr. Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Ekrem Dumanlı için iddianame hazırlandı.

14.04.2017 - 13:09
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FETÖ'nün medya yapılanması için bir iddianame daha

FETÖ'nün medya yapılanması için bir iddianame daha

Bu defa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdikleri iddia edilen isimler hakkında iddianame hazırlandı.

YARGILANMALARI İSTENEN SUÇLAR

Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Tuncay Opçin, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Prof. Dr. Osman Özsoy'un da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, 16 şüphelinin 'anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs etme'', ''hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından yargılanmaları istendi.

3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Savcılık, bu isimlerin ayrıca 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

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