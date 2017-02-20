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FETÖ'nün suikast timi için hesap günü

15 Temmuz gecesi Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı operasyon düzenleyen üniformalı teröristlerin ilk duruşması bugün..

20.02.2017 - 08:35
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15 Temmuz darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için Marmaris'te kaldığı oteli basan, aralarında bir menfezde saklanırken yakalanan çiğli üs imamı "Paşa" lakaplı astsubay Zekeriya Kuzu ile o dönemde Cumhurbaşkanının Başyaveri olan tutuklu sanık Ali Yazıcı'nın da bulunduğu darbeci askerler, bugün hâkim karşısına çıkıyor.

FETÖ'nün suikast timi için hesap günü

FETO 1 NUMARALI SANIK

Örgüt lideri Fetullah Gülen'in de 1 numaralı sanık olarak yer aldığı, 3'ü firari toplam 47 darbeci hakkında açılan davada, sanıkların her biri için 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da şikâyetçi sıfatıyla müdahil olduğu dava için, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın konferans salonu, duruşma salonu olarak hazırlandı.

FETÖ'nün suikast timi için hesap günü

82 TANIK 203 İFADE

Duruşma için özel olarak hazırlanan salonda sanıklar ve yakınları için 44'er, avukatlar için ise 30 sandalye bulunuyor. Soruşturma sürecinde, 73'ü mağdur ve müşteki ile 86'sı tanık olmak üzere toplam 203 kişinin ifadesine başvuruldu.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Fetullahçı Terör Örgütünün suikast timinin duruşmasının yapılacağı Menteşe ilçesinde duruşma boyunca Muğla’da resmi 400 olmak üzere yaklaşık 600 polisin görev alması bekleniyor. Görev alacak polislerden Özel Hareket timlerinden bir bölümü Aydın ve Denizli illerinden takviye olarak Muğla’ya geldi. Duruşma saatlerinde ise Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait bir helikopter de havadan sürekli olarak denetimini sürdürecek.

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