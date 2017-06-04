FETÖ'nün Tokat imamı yakalandı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün sözde "il imamı" olduğu iddiasıyla aranan Abdulkadir B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Başkentte saklandığı belirlenen zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda üzerindeki sahte kimlikle yakalandı.

Polisleri görünce "Ben Abdulkadir B. değilim." dediği, yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiği öğrenilen şüpheli, Ankara'daki işlemlerinin ardından kente getirildi.