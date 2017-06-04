taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.868
USD
3,5091
EURO
3,9602
ALTIN
144,27
PETR
50,0800

FETÖ'nün Tokat imamı yakalandı

FETÖ'nün sözde "Tokat il imamı" olduğu iddiasıyla aranan zanlı Ankara'da güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

04.06.2017 - 10:14
  1. Haberler
  2. İç Haber

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün sözde "il imamı" olduğu iddiasıyla aranan Abdulkadir B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Başkentte saklandığı belirlenen zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda üzerindeki sahte kimlikle yakalandı.

Polisleri görünce "Ben Abdulkadir B. değilim." dediği, yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiği öğrenilen şüpheli, Ankara'daki işlemlerinin ardından kente getirildi.

FETÖ'nün Tokat imamı yakalandı

İlginizi Çekebilir
Kars'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi
Kars Valisi Doğan "Dün gece alınan görüntü üzerine düzenlenen hava destekli operasyonla 8 terörist öldürülmüştür" dedi.
Mardin'de PKK'lı terörist, ilaç kutusundan bulundu
Kızıltepe'de emniyet ekipleri, polis otosuna saldıran teröristlerin üzerinden düşen ilaçlardan yola çıktı.
Şişli'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
İstanbul Şişli'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Bodrum'da 50 kişi taşıyan gezi teknesi karaya oturdu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içinde 50 civarında yerli ve yabancı turist bulunan günlük gezi teknesi Gümbet açıklarında kayalıklara çarptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Londra'da 3 ayrı terör saldırısı birden

Londra'da 3 ayrı terör saldırısı birden

319
Şırnak şehitlerinden son fotoğraf

Şırnak şehitlerinden son fotoğraf

52
Real Madrid-Juventus maçında bomba paniği

Real Madrid-Juventus maçında bomba paniği

34
Milli Eğitim Bakanı: Zorunlu eğitim 13 yıla çıkacak

Milli Eğitim Bakanı: Zorunlu eğitim 13 yıla çıkacak

127
Almanya'da polis şiddetiyle ölen Türk için eylem

Almanya'da polis şiddetiyle ölen Türk için eylem

44
Mehmet Görmez: İçinde yaşlısı bulunan her ev huzurludur

Mehmet Görmez: İçinde yaşlısı bulunan her ev huzurludur

31
Fikret Orman'dan Lens açıklaması

Fikret Orman'dan Lens açıklaması

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM