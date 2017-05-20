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FETÖ'nün yeni okul başvurusu reddedildi

FETÖ bağlantılı Kenilworth Bilim ve Teknoloji Okulu'nun yeni okul başvurusu, Doğu Baton Rouge Parish Okul Kurulu tarafından reddedildi.

20.05.2017 - 10:51
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FBI, okula 2013 tarihinde bir baskın düzenleyerek okulun tüm belgelerine el koymuş, ticari ilişkilerine dair bir soruşturma başlatmış, ancak ABD Adalet Bakanlığı soruşturmayı 2015 yılının sonunda kapatmıştı

FETÖ'nün yeni okul başvurusu reddedildi

OYBİRLİĞİ İLE REDDEDİLDİ

ABD'nin Louisiana eyaletinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı Kenilworth Bilim ve Teknoloji Okulunun yeni okul başvurusunun, Doğu Baton Rouge Parish Okul Kurulu tarafından reddedildiği bildirildi.

Kenilworth Bilim ve Teknoloji Okulunun, ortaokul kısmına lise ekleyerek genişletme için yaptığı başvuru, Doğu Baton Rouge Parish Okul Kurulu tarafından kamuya açık bir toplantıda oybirliğiyle reddedildi.

FBI SORUŞTURMASI GEÇİRMİŞTİ

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), FETÖ'ye ait bahse konu okula 11 Aralık 2013'te baskın düzenleyerek tüm belgelerine el koymuş, ticari ilişkilerine dair soruşturma başlatmış, ancak ABD Adalet Bakanlığına bağlı Louisiana Middle District Federal Savcılığı soruşturmayı 31 Aralık 2015 'te kapatmıştı.

FETÖ'nün yeni okul başvurusu reddedildi

FETÖ'ye ait "Pelikan Eğitim Vakfı" tarafından işletilen ve 2009 yılından bu yana faaliyette olan okulun, ABD Gelir İdaresinin 2015 yılı verilerine göre federal ve eyalet bütçesinden yılda 6 milyon dolar aldığı belirtildi.

25 BİN DOLAR RÜŞVET İDDİASI

FETÖ'ye ait Louisiana'daki bir diğer okul olan Abramson Bilim ve Teknoloji Okulu ise 2007 yılında faaliyete geçmiş, rüşvet iddiaları, usulsüzlükler, küçük çocuklara yönelik uygunsuz şartlar ve uygulamalar nedeniyle Louisiana Eyaleti Okul Kurulu tarafından 2011 yılında FETÖ'ye ait vakıftan devralınarak kapatılmıştı.

FETÖ'nün yeni okul başvurusu reddedildi

FETÖ'nün Abramson okulunun kapatılmaması için, Teksas merkezli Atlas İnşaat ve Ticaret Şirketi kanalıyla Louisiana Eyaleti Okul Kurulunda bulunan bir resmi görevliye 25 bin dolar rüşvet teklif ettiği iddiası, Amerikan yerel ve ulusal basınında geniş şekilde yer almıştı.

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