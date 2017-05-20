FETÖ'ye mektup yazıp koca istemişler

Erzurum’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu yargılanan esnaf Nurullah D. hakkında hazırlanan iddianamede, kız kardeşlerinin yazdığı mektubun içeriği de yer aldı. Mektupta kız kardeşlerin örgüt elebaşı Fethullah Gülen’den evlenmek için koca istedikleri ortaya çıktı. Bir başka mektupta ise "Allah yolunda ölmek için intihar komandolarınız varsa ne olur beni oraya kaydedin, bu uğurda ölmek istiyorum" yazılı.

MEKTUP YAZIP KOCA İSTEMİŞ

Nurullah D.’nin kız kardeşleri Gülhan ve Gönül D.’nin evlenmek için elebaşı Fethullah Gülen’e mektup yazdığı evde yapılan aramada anlaşıldı.

İddianamede içeriğine yer verilen mektupta Gülhan ve Gönül D.’nin evlenmek için Gülen’den koca istedikleri tespit edildi. Sonuna ev adresini de yazan küçük kız kardeşin ’Saygıdeğer efendim’ başlıklı mektubunda şu ifadelerin yer aldığı kaydedildi:

"Saygıdeğer efendim istirham ve şikayet niteliğindeki mektubu affınıza sığınarak yazıyorum. Ben Erzurum Hasankale’den Nurullah D.’nin 22 yaşındaki küçük kız kardeşiyim. Zatıalilerinizi çocukluğumuzdan beri babam vasıtasıyla tanıyabildik. 1985 yılında Prof. Suat Yıldırım ve İbrahim Kocabıyık hocamlar Hasankale’ye geldiler, hizmeti anlattılar o zaman hizmeti tanıyabildik."

"ŞAKİRTLER ÜNİVERSİTE MEZUNU İSTİYOR"

"Saygıdeğer efendim, sizden istirham ve şikayetim şu olacak, benden büyük ablam var. Ablama beş yıldır dünürcü (görücü) geliyor fakat abim vermiyor. Bize engel oldu. Tutturdu illa da ya hizmetten birisi veya şakirt (cemaate mensup öğrenci) olacak. Hizmetten kimse yok ve şakirtlerin çoğu da üniversite mezunu istiyorlar, o da bizde yok."

"ABLAM RÜYASINDA ZAT GÖRMÜŞ"

"Valide, abimi sıkıştırınca abim Ali Bayram hocama Erzurum’da iken bizim evlenme meselemizi anlatmış. Ali hoca ilgileneceğini söyledi ama ilgilenmedi. Ali hocam ve Ahmet hocamın Erzurum’daki bazı esnaf abilerin kızlarını çoğu şakirt kardeşlerle evlendirdiğini öğrendik. Bizimle ilgilenen olmadığından son çare size ulaşmanın yollarını ararken, ablam rüyasında gördüğü zatın ’sizin evlenmeniz hocaefendinin eliyle olacak’ demesi mektubu yazmamıza neden oldu."

"SİZİN TERCİHİNİZİ EMİR KABUL EDECEĞİZ"

"Ben ve ablamla beraber bizim izdivacımız özellikle de bu işin sizin elinizden olacağı arzusuyla telefonunuzu bekleceğiz. Ya bir elçinizi bekleyeceğiz ya da zatıalileriniz Erzurum’a gelince inşallah bize de gelecekler arzusuyla sebatla bekleyeceğiz. Sizin tercih ettiğiniz kardeşleri emir kabul edip itiaat edeceğiz."





"İNTİHAR KOMANDOSU OLMAK İSTİYORUM"

Öte yandan Pasinler ilçesi Zaman Gazetesi eski temsilcisi Nurullah D.’nin evinde ele geçirilen ’Saygıdeğer mütevelli abilerim’ başlıklı bir başka mektupta "1978 yılında elimden tutan hocamdan ve arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Allah yolunda ölmek için intihar komandolarınız varsa ne olur beni oraya kaydedin, bu uğurda ölmek istiyorum. Bazı ağabeylerimiz yazdığımız haberlerle benimle alay ediyor. Rahatsız oluyorlar. Gözümün içerisine baka baka yüzüme karşı en sevdiğim arkadaşım bana ’ulan riyakar’ deyip manevi havamı bozması da şimdi benim geçmiş üzüntülerimin birikimi. Her defasında benim yaptığım artistlik onun yaptığı ise hizmet " diyerek istifa ettiği de iddianamede yer aldı.

