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Fettah Can'ın ikizleri doğdu

Müzisyen çift Fettah Can ile Cansu Kurtçu'nun bebekleri dünyaya geldi.

11.10.2017 - 09:32
  1. Haberler
  2. Magazin

Fettah Can'ın ikizleri doğdu

Rutin kontrol için hastaneye giden ünlü çift, doktorun 'doğum başlamış' sözleriyle büyük heyecan yaşadı.

Fettah Can, müjdeli haberi yaptığı açıklama ile duyurdu: "İkizler bize sürpriz yaptı! Bugün kontrol için hastaneye geldiğimizde doktorumuz doğumun başladığını söyledi... Çok şükür Vera ve Oğul bu akşam üstü sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiler. İkizlerimizin sağlığı iyi sadece biraz dinlenmeye ihtiyaçları var ilginize teşekkürler."

İLK DEMET AKALIN GİTTİ

Çiftin yakın dostu Demet Akalın, hastaneye ilk giden isimlerdendi... Akalın, çektiği fotoğrafı sayfasında paylaştı.

Fettah Can'ın ikizleri doğdu

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