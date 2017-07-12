Fetullah Gülen'in bir ayağı çukurda

İngiliz haber ajansı Reuters ve Alman radyo kanalı NPR’den Robert Siegel, darbe girişiminin yaklaşması dolayısıyla FETÖ Terör Örgütü'nün ele başı Gülen'in Pensilvanya'daki kaldığı karargaha girdi.

"ABD İADE EDERSE TÜRKİYE'YE GİDERİM"

Terörist başı, Kanada'ya taşınma iddiası ve Türkiye'ye olası iadesi hakkında "Söylentiler hiçbir şekilde doğru değil. Eğer ABD beni iade etmeyi uygun görürse Türkiye'ye giderim." dedi.

"FLYNN'İN GİDİŞİ İŞİME YARAMIŞ OLABİLİR"

Gülen devamında ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin iadesine izin vermeyeceğini umduğunu da söyledi. İstifa eden Eski Ulusal Güvenlik Fanışmanı Michael Flynn'le ilgili gelişmelere değinen Gülen, Flynn'in ABD yönetiminden atılmasının kendisine yardımcı olmuş olabileceğini savundu.

"SOLGUN GÖRÜNÜYORDU, AYAKLARINI SÜRÜDÜ"

Reuters Gülen'in söyleşi sırasında ‘solgun' göründüğünü bilgisini de paylaştı. Haberde, "Gülen söyleşide solgun görünüyordu, ayaklarını sürüyerek yürüyor ve doktorunu yakınında tutuyordu" yorumu yapıldı.