Feyza Civelek polisin elini ısırdı

Adını Feriha Koydum ve Güllerin Savaşı dizileriyle ünlü olan Feyza Civelek ve arkadaşı Elif A., dün gece Beşiktaş'ta alkol kontrolü sırasında polis memurlarıyla tartıştı. Civelek, aracını durdurmak isteyen polisin elini ısırdığı iddiasıyla arkadaşı Ecem A. ile birlikte sabah saatlerinde adliyeye getirildi.

KARAKOLA İMZA VERECEKLER

Polisler ve ikili arasında çıkan arbedede Feyza Civelek'in bacağı incinirken, arkadaşı Elif A.'nın ise kolu çatladı. 'Polise mukavemet' suçundan gözaltına alınan ikili, bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılarak sorgulandı. Savcılık şüpheli ikiliyi adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Evlerine en yakın karakola giderek haftada bir gün imza atmalarına karar verilen şüpheliler serbest bırakıldı.