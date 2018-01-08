taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.256
USD
3,7519
EURO
4,5012
ALTIN
159,23
PETR
67,8200

Feyza Civelek polisin elini ısırdı

Oyuncu Feyza Civelek ve arkadaşı Elif A., Beşiktaş'ta 'polise mukavemet' ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 08.01.2018 - 13:57..
  1. Haberler
  2. Magazin

GG

Adını Feriha Koydum ve Güllerin Savaşı dizileriyle ünlü olan Feyza Civelek ve arkadaşı Elif A., dün gece Beşiktaş'ta alkol kontrolü sırasında polis memurlarıyla tartıştı. Civelek, aracını durdurmak isteyen polisin elini ısırdığı iddiasıyla arkadaşı Ecem A. ile birlikte sabah saatlerinde adliyeye getirildi.

KARAKOLA İMZA VERECEKLER

Polisler ve ikili arasında çıkan arbedede Feyza Civelek'in bacağı incinirken, arkadaşı Elif A.'nın ise kolu çatladı. 'Polise mukavemet' suçundan gözaltına alınan ikili, bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılarak sorgulandı. Savcılık şüpheli ikiliyi adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Evlerine en yakın karakola giderek haftada bir gün imza atmalarına karar verilen şüpheliler serbest bırakıldı.

İlginizi Çekebilir
Brad Pitt Game of Thrones'un yıldızıyla diziyi izlemek istedi
Ünlü oyuncu Brad Pitt, düzenlenen açık artırmada, Game Of Thrones'un yıldızı Emilie Clarke'la diziyi izlemek için 120 bin lira teklif etti.
Hayranı Demet Akalın'in çizmesini satarken yakalandı
Demet Akalın, doğum günü olduğunu söyleyen bir hayranına çizmelerini hediye etmişti.
Altan Gördüm: Vahide ile birlikte güldük
Altan Gördüm, Vahide Perçin'le tekrar evleneceği iddialarına cevap verdi.
Özge Özpirinçci adım adım takipte
Özge Özpirinçci, Phuket’e tatile giden sevgilisi Burak Yamantürk’ü takip ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KKTC'deki seçimlerde sonuç belli oldu

KKTC'deki seçimlerde sonuç belli oldu

36
28 Şubat davası görülmeye başlandı

28 Şubat davası görülmeye başlandı

132
75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

98
Devlet Bahçeli medya buluşmasında

Devlet Bahçeli medya buluşmasında

423
Cem Özdemir Almanya'nın Türkiye'ye baskı yapmasını istedi

Cem Özdemir Almanya'nın Türkiye'ye baskı yapmasını istedi

92
Celal Şengör eleştirilere cevap verdi

Celal Şengör eleştirilere cevap verdi

269
ABD Suriye'de PKK'yı resmen tanımaya hazırlanıyor

ABD Suriye'de PKK'yı resmen tanımaya hazırlanıyor

141
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM