Feyzioğlu Hollanda devlet televizyonunda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının inişine izin vermeyen ardından da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın gurbetçi vatandaşlarımızla buluşmasını engellemek için polis zoru kullanan istediğini elde edemeyince de sınır dışı etmek gibi faşistçe bir uygulamaya başvuran Hollanda'nın asıl derdinin 'evet' kampanyası olduğu resmen ortaya çıktı.

HOLLANDA DEVLET TELEVİZYONUNUN HAYIR ÇALIŞMASI

Evet kampanyası yapmak isteyen bakanlara polis zoruyla engel olan Hollanda hükümeti, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun 'hayır' kampanyasına destek çıktı. Hatta Devlet televizyon kanalı Nos TV; Metin Feyzioğlu ve Türk asılllı İşçi Partisi Milletvekili Keklik Yücel'in "hayır" propagandası yaptığı konuşmasına yayın akışında yer vererek gerçek maksatlarını belli etmekten kaçınmadı.

NOS TV DAHA ÖNCE DE PKK PROPAGANDASI YAPMIŞTI

Hollanda'nın devlet kanalı Nos TV terör örgütü PKK'ya da desteğini esirgememişti. PKK'lı teröristleri ekranlara çıkararak Türkiye aleyhinde propaganda yaptırıyordu.

Hollanda televizyonunda yayınlanan bir haberde bölgede bulunan YDG-H (PKK) güçleriyle ilgili görüntülere yer vermişti.

Hollanda televizyonu silahlarla sokakta gezenleri, hendek kazıyanları normal karşılarken röportaj yaptığı militanların "demokrasi" isteklerini gösterirken bu görüntüler bir belgesel havasında vermişti. Militanlar sanki bir özgürlük savaşı veren, kavgalarında haklı olan bir tarafmış gibi sunulmuştu.