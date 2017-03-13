taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.611
USD
3,7415
EURO
3,9984
ALTIN
145,19
PETR
51,0200

Feyzioğlu Hollanda devlet televizyonunda

Hollanda'nın resmi yayın organı Nos TV, Metin Feyzioğlu'nun Hayır kampanyasını yayınladı.

13.03.2017 - 02:04
  1. Haberler
  2. Gündem
Feyzioğlu Hollanda devlet televizyonunda

Feyzioğlu Hollanda devlet televizyonunda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının inişine izin vermeyen ardından da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın gurbetçi vatandaşlarımızla buluşmasını engellemek için polis zoru kullanan istediğini elde edemeyince de sınır dışı etmek gibi faşistçe bir uygulamaya başvuran Hollanda'nın asıl derdinin 'evet' kampanyası olduğu resmen ortaya çıktı.

HOLLANDA DEVLET TELEVİZYONUNUN HAYIR ÇALIŞMASI

Evet kampanyası yapmak isteyen bakanlara polis zoruyla engel olan Hollanda hükümeti, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun 'hayır' kampanyasına destek çıktı. Hatta Devlet televizyon kanalı Nos TV; Metin Feyzioğlu ve Türk asılllı İşçi Partisi Milletvekili Keklik Yücel'in "hayır" propagandası yaptığı konuşmasına yayın akışında yer vererek gerçek maksatlarını belli etmekten kaçınmadı.

Feyzioğlu'nun Hayır propagandası Hollanda devlet televizyonunda-VİDEO

NOS TV DAHA ÖNCE DE PKK PROPAGANDASI YAPMIŞTI

Hollanda'nın devlet kanalı Nos TV terör örgütü PKK'ya da desteğini esirgememişti. PKK'lı teröristleri ekranlara çıkararak Türkiye aleyhinde propaganda yaptırıyordu.

Hollanda televizyonunda yayınlanan bir haberde bölgede bulunan YDG-H (PKK) güçleriyle ilgili görüntülere yer vermişti.

Hollanda televizyonu silahlarla sokakta gezenleri, hendek kazıyanları normal karşılarken röportaj yaptığı militanların "demokrasi" isteklerini gösterirken bu görüntüler bir belgesel havasında vermişti. Militanlar sanki bir özgürlük savaşı veren, kavgalarında haklı olan bir tarafmış gibi sunulmuştu.

Feyzioğlu Hollanda devlet televizyonunda

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda'dan tüm hayır kampanyalarına izin

Hollanda'dan tüm hayır kampanyalarına izin

118
Haiti'de feci kaza: 34 ölü

Haiti'de feci kaza: 34 ölü

2
Milletvekilinin otomobili motosiklet ile çarpıştı: 1 ölü

Milletvekilinin otomobili motosiklet ile çarpıştı: 1 ölü

2
Feyzioğlu Hollanda devlet televizyonunda

Feyzioğlu Hollanda devlet televizyonunda

0
DAP Validebağ Konakları

DAP Validebağ Konakları

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM