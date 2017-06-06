taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.192
USD
3,5204
EURO
3,9675
ALTIN
145,39
PETR
49,2600

FIFA'dan Katar'a 2022 baskısı

Organize halde Katar'a karşı duran ülkelerden sonra FIFA da bir açıklama yaparak 2022 Dünya Kupası için ülkeyi tehdit etti.

06.06.2017 - 07:23
  1. Haberler
  2. Dünya
FIFA'dan Katar'a 2022 baskısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin ardından harekete geçen Arap ülkeleri, Katar'a karşı yaptırım uygulama kararı aldı.

Organize bir şekilde Katar'a karşı harekete geçen ülkelerin yanına FIFA da eklendi.

2022 DÜNYA KUPASI

FIFA, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası finalleriyle ilgili kısa bir açıklama yaptı.

Katar'da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası'nın yerel organizasyon komitesiyle bir araya gelen FIFA toplantının içeriğinin, Katar'ın içinde bulunduğu 'politik sorunlar' değil, olağan görüşmelerden biri olduğunu belirtti.

Ancak Katar Dünya Kupası Organizasyon Komitesi ile Asya Futbol Konfederasyonu yorum yapmaktan kaçındı.

"TURNUVANIN OYNANMAMASI..."

FIFA konsey üyesi de olan Grindel, "Ancak bir şey çok açık. Futbol dünyası, terörü aktif olarak destekleyen ülkelerde büyük turnuvalar oynanmaması gerektiği konusunda hemfikir olmalı." diyerek sözlerini noktaladı.

İlginizi Çekebilir
İngiltere'de imamlardan teröristlerin cenaze namazına ret
Londra'da imamlar teröristlerin cenaze namazını kılmayı reddetti.
Dünya Okyanus Konferansı'nda tartışmalar
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, okyanusların daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir tehdit altında bulunduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar krizi için devreye girdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ile bazı Körfez ülkeleri arasındaki gerilime ilişkin telefon diplomasisi yürüttü.
ABD savaş uçakları Rakka'da sivilleri vurdu
ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının Rakka'yı vurması sonucu 21 sivil hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan canlı yayında isyan etti

Ahmet Hakan canlı yayında isyan etti

63
Arda Turan gazeteciye saldırdı

Arda Turan gazeteciye saldırdı

49
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar krizi için devreye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar krizi için devreye girdi

82
ABD savaş uçakları Rakka'da sivilleri vurdu

ABD savaş uçakları Rakka'da sivilleri vurdu

49
Kılıçdaroğlu: Katar'a destek vermek yanlış

Kılıçdaroğlu: Katar'a destek vermek yanlış

181
Arda Turan'dan saldırı açıklaması

Arda Turan'dan saldırı açıklaması

0
ABD'den Mısır'daki vatandaşlarına terör saldırısı uyarısı

ABD'den Mısır'daki vatandaşlarına terör saldırısı uyarısı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM