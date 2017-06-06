FIFA'dan Katar'a 2022 baskısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin ardından harekete geçen Arap ülkeleri, Katar'a karşı yaptırım uygulama kararı aldı.

Organize bir şekilde Katar'a karşı harekete geçen ülkelerin yanına FIFA da eklendi.

2022 DÜNYA KUPASI

FIFA, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası finalleriyle ilgili kısa bir açıklama yaptı.

Katar'da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası'nın yerel organizasyon komitesiyle bir araya gelen FIFA toplantının içeriğinin, Katar'ın içinde bulunduğu 'politik sorunlar' değil, olağan görüşmelerden biri olduğunu belirtti.

Ancak Katar Dünya Kupası Organizasyon Komitesi ile Asya Futbol Konfederasyonu yorum yapmaktan kaçındı.

"TURNUVANIN OYNANMAMASI..."

FIFA konsey üyesi de olan Grindel, "Ancak bir şey çok açık. Futbol dünyası, terörü aktif olarak destekleyen ülkelerde büyük turnuvalar oynanmaması gerektiği konusunda hemfikir olmalı." diyerek sözlerini noktaladı.