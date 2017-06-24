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Fikirci Bey yeni yazı: ADALET

Ana muhalefet partisinin yürüyüşü üzerine bir yazı kaleme alan Fikirci Bey, yaşananlara farklı bir açıdan bakmanızı sağlayacak.

24.06.2017 - 14:19
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TÜRK HALKININ 100 YILLIK ADALET YÜRÜYÜŞÜ

Türk halkı, Cumhuriyet tarihinin başından itibaren bir adalet yürüyüşü içerisindedir.

Bu yürüyüşlerin en büyüğü 80 senedir seçtiklerini iktidarda tutma, Meclis'ini kapattırmama, Başbakan'ını, Cumhurbaşkanı'nı astırmama mücadelesindedir.

Türk halkı, adil seçimlerle iktidara getirdiklerini iktidarda tutma mücadelesi içindedir. En büyük adalet arayışı budur.

Bu mücadeleyi defalarca kaybetmiş ama yılmamıştır.

Son mücadelesini 28 Şubat 1997'de kaybettikten sonra yine yılmamış, 2002'den 2007'ye kadar kulağı seste yaşadıktan sonra nihayet kazandığını sanmış ama 15 Temmuz 2016'da adalet için daha kanlı bedeller ödemek zorunda kalmıştır.

Şimdi ona bu haksızlığı yapanların adalet önüne çıkarılma süreci yaşanmaktadır. Yani adalet arayışı doruktadır.

Türk halkı, yıllardır kendi çocukları girdiği her sınavı kaybederken, hem soruları hem de çocuklarının istikbalini çalan haydutların adalet önüne çıkarılması beklentisi içerisindedir.

DEMOKRASİ NÖBETİ ÖZÜNDE ADALET NÖBETİDİR

Türk halkı o gece katledilen demokrasi şehitleri için adalet beklentisi içindedir.

Kısaca Türk halkının 15 Temmuz'da başlayan demokrasi nöbetleri sürmektedir. Demokrasi nöbeti de özünde adalet nöbetidir.

ANA MUHALAFET PARTİSİ NEYİN YÜRÜYÜŞÜNDE

Peki, Türk halkı bu adalet yürüyüşü içerisindeyken, ana muhalefet partisi neyin yürüyüşündedir? Halkın önüne düşüp, demokrasi şehitlerinin hakkını mı aramaktadır?

Yıllarca sinsi bir şekilde devlet kurumlarına sızıp, Gezi'de çadırları yakan, Rus uçağını düşürüp Türkiye ile Rusya'nın arasını açarak Türkiye'yi milyarlarca dolar zarara sokan haydutlardan hesap mı sormaktadır?

Türkiye'yi "terörist ülke", "düşük devlet" (failed state) göstermeye çalışan yerli hainlerle mi mücadele etmektedir?

Hayır.

Ana muhalefet partisi Türk halkının adalet arayışının önüne dikilmekte, darbecilerin ve yardakçılarının hapisten çıkarılması için mücadele etmektedir. Üstelik bu konuda dış güçlerden destek beklemektedir.

ADALET DEĞİL JUSTİCE ARIYORLAR

Ana muhalefet partisi yabancı tribünlere oynamaktadır. Adalet değil "justice" aramaktadır. Ümidini Türk halkından kesmiştir. Zaten Türk siyasetine yönelik bir vizyon ve misyon da geliştirememiştir.

O kadar geliştirememiştir ki, neredeyse iktidar, kendi muhalefetini kendi içinden çıkarmakta, muhalefet marifetiyle değil, özeleştiri ile kendini yenilemektedir.

Türk halkının uzun adalet yürüyüşü ise tüm ihtişamı ile sürmektedir.

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