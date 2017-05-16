Fikirci Bey yeni yazı: GİBİ YAPMAK

“GİBİ YAPMAK”

Türk yetkililer, ziyaret için uygun bir zaman olmadığını bildirerek bir grup Alman vekilin Türkiye’deki İncirlik Hava Üssü’nde bulunan askerleri ziyaretinin engellendiği bildirdiler. Referandum öncesi Almanya’nın milletvekillerimize yaptıkları muamelenin yanında az bile diyebiliriz.

Ama bu kadar basit değil.

Artık Türkiye’de “gibi yapma”, “kendini kandırma” dönemi bitti. Artık AB/D’nin insan haklarını savunuyormuş gibi yapıp alttan alta Kürtleri silahlandırmaları aldatmacası bitti.

Son iki yılda, hendek ihaneti sonrası PKK ile girişilen mücadelenin kapsamı ve sonuçlarına bakınca bizim de PKK ile mücadelede yıllarca epey bir “gibi yaptığımız” anlaşılıyor. Nasıl ki yıllarca “parlamenter sistemmiş gibi yaparak” istikrarsızlığa mahkûm edilme dönemimiz bittiyse,

Nasıl ki “askermiş gibi yapıp” kendi halkına darbe yapma dönemi bittiyse, Kürt sorununu basit bir “haklar mücadelesi” sanma dönemi de bitti.

Kürtler tarihteki en geniş haklarına kavuştuktan sonra alay eder gibi “devrimci halk savaşı” başlatan katilleri insan yerine koyma dönemi bitti.

Başbakanımızın dediği gibi “Onlar insan değil, onlar insan öldüren makineler. Kendilerine en çok verenin namına öldürüyorlar”

Yine, “DAEŞ ile mücadele ediyormuş gibi yapıp” İncirlik'ten uçaklar kaldırarak PKK/YPG’ye özerklik için güvenli bölge kazandırma oyunları dönemi de bitti.

Başbakanımızın dediği gibi “ABD bu hataları Afganistan’da yaptı. ABD bu hataları Irak’ta yaptı. Aynı hataları Suriye’de de yapıyor” olabilir. Onu da kendi bilir. Ama bizimle “istihbarat paylaşıyormuş gibi yapıp” bizim hava harekâtlarımızı PKK’ya bildirme, “tavşana kaç, tazıya tut” deme dönemi de bitti.

“Yeni bir dünya kurulur. Türkiye de o dünyada yerini alır.” gibi yapma dönemi de bitti.

Türkiye, yeni bir dünyanın kurulduğunu görüyor ve bunun neresinde ne kadar yer alacağına kendisi karar veriyor.

Gibi yapmaktan bıkmayan bir Türk “solu” kaldı.

O hala “sol gibi yapmayı”, “demokrat gibi” yapmayı sürdürüyor.

Zamanında ülkesini komünizm batağına saplayamayan Türk solu, şimdi de Kürt sosyalizmi ile avunuyor. Daha doğrusu “sosyalistmiş gibi yapmayı” artık Kürtlerin arasında sürdürüyor.

Dünyanın en güçlü emperyalist ülkesi güneyimizde bir “Sosyalist Kürt devleti” kurdurmaya çalışıyor ve bizdeki yerli müttefiklerine “bizim Marksist müttefiklerimiz” diye sahip çıkıyor.

Hadi, emperyalizm kurnazdır, “Marksist’miş gibi yapabilir” de, hatta bundan büyük paralar da kazanabilir (Dünyanın en fazla satan, basana en fazla gelir getiren posteri Che posteridir) ya bizim solcuların buna inanmasına ne demeli?

Nedir şimdi Suriye’de yapay bir Kürt devleti kurmanın Marksist mantığı?

Hangi Marksist ilkeye uymaktadır?

Ben söyleyeyim: “Halkların kaderini ABD’nin tayin etme hakkıdır” bu. Tabi kurulacak sözde devlet de “sosyalistmiş gibi” yapacaktır. Ülkede emperyalizme göbeğinden bağımlı tekelci devlet kapitalizmi kurulacak, iktidar da, ya abiden kardeşe, ya da babadan oğula geçecektir.

Türkiye demokrasisini beğenmeyenler, içinde siyasi partilerin, serbest seçimlerin ve serbest medyanın olmadığı bir diktatörlük kuracaklar, ABD’nin emri ile ya bize ya da bölgedeki Arap halklarına saldıracaklardır. Böylece “bağımsızmış gibi” yapacaklardır.

Türkiye artık “gibi yapmaktan” da yapanlardan da bıktı.

Sayın Cumhurbaşkanı'nın Hint, Çin ve ABD gezilerine biraz da bu gerçeklik içinde bakmakta fayda var. Bu gezilerden Çin ayağında;

Cumhurbaşkanımız aile fotoğrafının tam ortasında yer verilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le birlikte ev sahibi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping dışında konuşan iki liderden biri oldu.

Dünyanın en stratejik, pragmatist ülkelerinden biri olan Çin'in gösterdiği bu özen dikkatle incelenmelidir. Umarım ABD Başkanı Donald Trump'la bugün yapılacak görüşmeden de iyi neticeler alır memlekete biraz daha mutlu dönenler oluruz ki hâlihazırda gayet iyiyiz çok çok şükür..

Ee ne de olsa “Dünya 5’ten ibaretmiş gibi yapanlara” karşı dimdik; “Dünya 5’ten büyüktür” diyen de Recep Tayyip Erdoğan'ın ta kendisidir.