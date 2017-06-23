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Fikri Işık bedelli askerlik tartışmasına noktayı koydu

Milli Savunma Bakanı Işık, terörle mücadele sürerken bedelli askerliğin konuşulmasının bile yanlış olduğunu söyledi.

23.06.2017 - 10:52
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Fikri Işık bedelli askerlik tartışmasına noktayı koydu

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

TERÖRLE MÜCADELE SÜRERKEN..

Bedelli askerlik uygulamasıyla ilgili başlatılan tartışmalara katılan Bakan Işık, kesinlikle böyle bir konunun gündemde olmadığını söyledi.

Fikri Işık, "Terörle mücadele sürerken bedelli askerliğin konuşulması bile yanlış" diye konuştu.

Fikri Işık: Bedellinin konuşulması bile yanlış VİDEO

Fikri Işık bedelli askerlik tartışmasına noktayı koydu

BEDELLİ YOK DEDİKODUSU VAR

Bedelli askerlikle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, böyle bir gündemin olmadığını sadece dedikodusunun olduğunu söylemişti.

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