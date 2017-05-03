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Fikri Sağlar CHP'den kovuluyor

CHP yönetimini eleştiren Fikri Sağlar hakkında partisinin MYK'sı disiplin soruşturması talep etti.

03.05.2017 - 15:21
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Fikri Sağlar CHP'den kovuluyor

Fikri Sağlar CHP'den kovuluyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Mersin Milletvekili ve PM üyesi Fikri Sağlar hakkında, basında yaptığı açıklamalar nedeniyle disiplin sürecinin başlatıldığını açıkladı.

SAĞLAR'IN GENEL BAŞKANLIĞA ADAYLIK SİNYALİ

CHP'de muhalif kanadın önemli isimlerinden Fikri Sağlar, 'Her türlü göreve hazırım' diyerek genel başkanlığa adaylık sinyali vermişti. Akşam gazetesine konuşan Sağlar, Kılıçdaroğlu'nu "Parti Meclisi'nde (PM) herhangi bir karar alınmasına izin vermiyor. 6-7 saat tartışıyoruz ancak o, kulağına kim ne fısıldıyorsa kararını ona göre veriyor" diyerek eleştirmişti.

"MÜCADELE EDENİ KAPININ ÖNÜNE KOYARIM"

Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında sinirli bir şekilde; "Partide mücadele yapanı kapının önüne koyacağım" demişti.

Kılıçdaroğlu: Kavga edenleri kapının önüne koyacağım

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