Filipinler 7.2 büyüklüğünde deprem

Mindanao adasında 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Anadolu Meydan’ında, Ankaragücü taraftarlarının şampiyonluk kutlaması nedeniyle bazı cadde ve sokaklar yarın trafiğe kapatılacak.

Adil Öksüz'ün yengesi itirafçı oldu

ABD Başkanı Trump, selefi Obama'nın petrol ve doğalgaz faaliyetlerine getirdiği bölgesel yasakları kaldırmak amacıyla kararname imzaladı.

Trump Obama'nın yasaklarını kaldırmaya devam ediyor

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, FETÖ ile mücadelenin hukuk temelinde olması gerektiğini belirtti.

Hanefi Avcı: Kim ne suç işlemişse karşılığını görmeli

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Brezilya'da genel grev: Göstericiler caddeleri kapattı

Hükümetin işçi hakları ve emeklilik sisteminde yaptığı değişiklikleri protesto etmek için genel greve giden Brezilyalılar, polisle çatıştı.