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Filipinler 7.2 büyüklüğünde deprem

Mindanao adasında 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

29.04.2017 - 00:25
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Filipinler'in Mindanao adasında 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AYRINTILAR GELECEK..

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