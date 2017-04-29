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Filipinler 7.2 büyüklüğünde deprem
Mindanao adasında 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
29.04.2017 - 00:25
Haberler
Dünya
Filipinler'in Mindanao adasında 7.2 büyüklüğünde bir
deprem
meydana geldi.
AYRINTILAR GELECEK..
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