taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.548
USD
3,5360
EURO
3,6870
ALTIN
129,89
PETR
55,9200

Filipinler'da Nina tayfunu can aldı

Filipinler'in kuzey bölgesini etkisi altına alan Nina (Nock-ten) tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

AA | 29.12.2016 - 00:51
  1. Haberler
  2. Dünya

Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) sözcüsü Mina Marasigan, Nina tayfununda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 79 kişinin yaralandığını, 19 kişinin de kaybolduğunu belirtti.

Tayfunun etkili olduğu bölgelerdeki 505 bin 241 dolar değerinde mahsulün heba olduğunu söyleyen Marasigan, on binlerce kişinin evsiz kaldığını, 42 bin 531 ailenin hala tahliye merkezlerinde bulunduğunu ifade etti.

Filipinler'da Nina tayfunu can aldı

Ulusal Sulama İdaresi (NIA) tarafından yapılan açıklamada, tayfunun etkisi altına giren Luzon adasında da 3 bin 540 hektar alanın ciddi şekilde zarar gördüğü, tayfundan 3 bin 818 çiftçinin etkilendiği kaydedildi.

NIA, tayfun nedeniyle altyapıda oluşan zararın yaklaşık 2,5 milyon dolar olduğunu belirtti.

Her yıl 20 civarında tayfun ve fırtınanın vurduğu Filipinler'de, 2013'te etkili olan Haiyan tayfunu 7 binden fazla kişinin ölümüne, en az 5 milyon kişinin evsiz kalmasına neden olmuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Karadeniz'e düşen Rus uçağıyla ilgili yeni iddia

Karadeniz'e düşen Rus uçağıyla ilgili yeni iddia

3
Nijerya'da bin 240 kişi terör şüphesiyle gözaltına alındı

Nijerya'da bin 240 kişi terör şüphesiyle gözaltına alındı

1
Rusya'dan ABD'ye yaptırım resti

Rusya'dan ABD'ye yaptırım resti

0
Netanyahu: Kerry'nin konuşması İsrail karşıtlığıdır

Netanyahu: Kerry'nin konuşması İsrail karşıtlığıdır

4
Bu Çorba Yağları Yakıyor

Bu Çorba Yağları Yakıyor

0
Ana Ivanovic tenisi bıraktı

Ana Ivanovic tenisi bıraktı

0
Riekerink: Utanç duyuyorum

Riekerink: Utanç duyuyorum

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM