Filipinler'de Duterte'den terörist ilanı

Şırnak'ın yeniden imar ve ihyası için devlet eliyle yürütülen çalışmalar sürüyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Karadeniz'e açılan balıkçıların yeterli miktarda avlayamadıkları hamsinin yerine, somon ve levrek tezgahları süsledi.

Hibrit motor, iki farklı çalışma yapısı bulunan melez motor tiplerine verilen isimdir. Bu tip motorlarda yakıt tüketiminde tasarruf sağlamak adına benzinin yanı sıra elektrik enerjisi de kullanılır.

Cumulonimbus bulutu pilotların korkulu rüyası olan yoğun bir fırtına bulutudur.

1 CNN Türk canlı yayınında 'zıplatırım' tartışması Gündemin değerlendirildiği programda Mehmet Sarı 'kapasitesiz' iması yaptı, sözleri üzerine alınan Ümit Özdağ, 'Seni zıplatırım' diye çıkıştı.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taşeron işçilere müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti grup toplantısında merak edilen taşeron işçiler konusuna değindi.

3 Reza Zarrab'ın oyunu ortaya çıktı Türkiye aleyhinde ifadeler veren Reza Zarrab'ın 15 Eylül 2016'da yaptığı telefon görüşmesinde yalan ifade vereceğini söylediği öğrenildi.

4 Kemal Kılıçdaroğlu CHP Kadın Buluşması'nda CHP Lideri, kadınlara seslendiği konuşmasında AK Parti'yi eleştirirken "Ben eski maliyeciyim. Mal nasıl götürülür ben çok iyi bilirim." ifadelerini kullandı.

5 CHP'de Kılıdaroğlu karşıtlarını sindirme harekatı Kadıköy ve Bahçelievler kazan kaldırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul il ve ilçe olağan kongre süreçlerini durdurdu. İstanbul CHP'de muhalif avı başladı.

6 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Kudüs'ün Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu belirtti ve uyardı: İsrail'le ilişkilerimiz kopabilir.