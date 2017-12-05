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Filipinler'de Duterte'den terörist ilanı

Hükümetle barış görüşmeleri yürüten Yeni Halk Ordusu, terör örgütü ilan edildi.

AA | 05.12.2017 - 16:41..
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asdasd

Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Filipinler Komünist Partisinin (CPP) silahlı kolu Yeni Halk Ordusunu (NPA) "terör örgütü" ilan etti.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque, Duterte'nin ülkenin kuzeyinde on yıllardır silahlı mücadeleyi sürdüren komünist örgütü "terörist" ilan eden deklarasyonu imzaladığını duyurdu.

Roque, bunun örgütün resmi olarak yasaklanması için gereken yasal sürecin ilk aşaması olduğunu kaydetti.

MAHKEME KARARIYLA KOVUŞTURMA YAPILACAK

Mahkeme tarafından onaylanırsa, Ebu Seyyaf'ın ardından NPA hakkında, nadir başvurulan terörle mücadele yasası hükümleri uyarınca kovuşturma yapılabilecek.

Siyasi gözlemciler, Duterte'nin kararının örgütün hükümetle yürüttüğü barış görüşmelerini olumsuz etkileyeceği değelendirmesini yapıyor.

Filipinler hükümeti, geçen hafta CPP, NPA ve Ulusal Demokratik Cephe (NDF) ile yürütülen barış görüşmelerini iptal etmişti.

FİLİPİNLERDE KOMÜNİST ÇETELER

Filipinler'de komünist gerillaların silahlı eylemleri 1969 yılından bu yana sürerken 2016 yılında Duterte'nin devlet başkanlığına seçilmesiyle taraflar barış için müzakere masasına oturmuştu.

Norveç'in girişimiyle Oslo'da yapılan görüşmeler, hükümetin siyasi mahkumları serbest bırakmaması, NPA bölgelerinde komünist gerillaların, operasyonlar düzenleyen hükümet güçlerini hedef alan saldırılarının sürmesi üzerine barış görüşmeleri bu yıl çıkmaza girmişti.

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