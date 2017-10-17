Filipinler'de Malawi DAEŞ'ten arındırıldı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkenin güneyindeki Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentinin terör örgütü DAEŞ'e bağlı Maute örgütü teröristlerinden arındırıldığını açıkladı.

KENT ESKİ HALE GETİRİLECEK, GÜVENLİK SAĞLANACAK

Duterte, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Marawi'nin teröristlerden arındırıldığını ve kentin eski haline döndürülmesi için gerekli çalışmalara başlanacağını söyledi.

Askerlere hitaben yaptığı konuşmada, "Arkada hiçbir asker bırakılmayacak. Hepinizin güvenliği sağlanacak, bunu garanti ediyorum." açıklamasını yaptı.





ELEBAŞLARI DA ÖLDÜRÜLDÜ

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, dün yaptığı açıklamada hükümet güçleri tarafından yürütülen operasyonda, Ebu Seyyaf terör örgütü elebaşlarından Isnilon Hapilon'un ve terör örgütü DAEŞ bağlantılı Maute örgütünün elebaşlarından Ömer Hayyam Maute'nin cesetlerinin bulunduğunu duyurmuştu.

Kentteki çatışmalarda bugüne kadar 800'den fazla militan öldü, 160 asker ve 47 sivil yaşamını yitirdi. Çatışmalar sebebiyle kent ve çevresindeki kasabalarda yaşayan 400 bin kişi evlerini terk etti.