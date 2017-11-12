Filipinler'de Trump protestosu

Trump'ın ABD ziyareti öcnesinde Başkent Manila sokakları karıştı. Dün ABD Konsolosluğu önünde eylem gerçekleştiren göstericiler bugün aynı bölgede yine protesto düzendi. Bu sefer polisler göstericilere acımadı, sert müdahalede bulundu.
BİBER GAZI, TAYZİKLİ SU, COP
ABD konsolosluğu önündeki eyleme polislerin müdahalesi gecikmedi. Göstericilere dağılın uyarısında bulunan polislerin uyarısı dikkate alınmayınca devreye göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su girdi. Göstericilerin üzerlerine tomalardan su fışkırtıldı.
Bununla da yetinmeyen polisler direnişe geçen göstericileri copladı. Sert müdahalelere sahne olan konsolosluk önündeki eylemde polisler onlarca göstericiyi gözaltına aldı.