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"Filistin devletinin kapasitesinin güçlendirilmesi gerek"

Orta Doğu Barış Konferansı sonrası Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault Paris'te basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

16.01.2017 - 07:42
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Ayrault: "Filistinlilerle anlaşmazlık devam ettiği sürece kalıcı, sağlam bir bölgesel barış söz konusu olamaz. Gelecekteki bir Filistin devletinin kapasitesinin güçlendirilmesi gerek." ifadesinde bulundu.

3 NOKTADA GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARILDI

Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, iki tarafın müzakereleri başlatmasından yana olunduğu ve amacın, ölmek üzere olan bir sürece yapıcı bir işleyiş kazandırmak olduğu belirtilen toplantıda 3 noktada görüş birliğine varıldığını dile getirdi.

Ayrault açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Birleşmiş Milletlerin (BM) belirlediği 1967 sınırlarına geri dönülmesi, ikili müzakerelerin yeniden başlaması ve ekonomik yatırımların artması; ilgili bütün ülkelerin tek bir ağızdan söylediği hususlardır. Amaç, ölmek üzere olan bir sürece yapıcı bir işleyiş kazandırmak. Şüphesiz iki tarafın müzakereleri başlatmasından yanayız. Suçluların bölgede saha kazanmasına izin verilmemeli. Hiçbir şey yapmazsak bölgedeki gerilimin daha da ilerlemesine sebep olabiliriz. Bu durum da aşırılık yanlılarına fayda sağlar. ifadelerini kullandı. Filistinlilerle anlaşmazlık devam ettiği sürece kalıcı, sağlam bir bölgesel barış söz konusu olamaz. Gelecekteki bir Filistin devletinin kapasitesinin güçlendirilmesi gerek.

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