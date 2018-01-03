Filistin: Kudüs satılık değil

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin'e 300 milyon dolarlık yardımı kesebileceğini belirtirken, Filistin de bu hamleye sessiz kalmıyor.

"KUDÜS SATILIK DEĞİL"

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın ofisi, bugün bir açıklama yaparak ABD Başkanı Trump'ın kararını sert bir diller eleştirdi. Ofis, "Kudüs satılık değildir." şeklinde bir ifade kullandı.

"DOLARLA VEYA ALTINLA ALINAMAZ"

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Abbas'ın sözcüsü Rudeyna, "Kudüs, Filistin'in ebedi başkentidir ve dolarlarla ya da altınla satın alınamaz." diye konuştu.