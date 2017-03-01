Fillon: Sonuna kadar savaşacağım

Fransa’da yolsuzluk iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma açılan merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon ifadeye çağrılmasına rağmen yarıştan çekilmeyeceğini açıkladı.

"SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIM"

Basın toplantısı düzenleyen Cumhuriyetçilerin adayı Fillon adli soruşturma için 15 Mart’ta ifadeye çağrıldığını söyledi. Konuşmasında savcılara ve medyaya yüklenen Fillon, “Bu siyasi bir cinayet “ ifadesini kullandı: “Vazgeçmeyeceğim, teslim olmayacağım, bu yarıştan çekilmeyeceğim, sonuna kadar savaşacağım çünkü burada benden daha çok meydan okunan demokrasidir. Sizden yanımda durmanızı istiyorum. Bu benimle ilgili değili. Bu sizinle ilgili.”

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Fransız Le Canard Enchaine dergisi François Fillon’un eşi Penelope’nin çalışmadığı halde danışman sıfatıyla maaş aldığı iddiasını ortaya atmıştı. Fransa Ulusal Mali Suçlar Savcılığı, Fillon’un eşi ve iki çocuğuna Meclis’te hiç çalışmadıkları halde danışman sıfatıyla yaklaşık 1 milyon euro ödendiği iddiaları üzerine ön soruşturma başlatmıştı.

Kamuoyu yoklamaları ülkede Nisan ve Mayıs’ta iki turlu olarak yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yarışan eski Başkan Fillon’un popülaritesinin söz konusu soruşturmanın ardından azaldığını gösteriyor.