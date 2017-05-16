Financial Times'ın Erdoğan-Trump analizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye saati ile 19.40'ta ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

İLK KEZ YÜZ YÜZE

Beyaz Saray'da ilk kez yüz yüze görüşecek iki liderin önemli değerlendirmeler yapması bekleniyor.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri de belirleyecek bu görüşme, İngiliz medyası tarafından yakından takip ediliyor.

ORTAK ÖZELLİKLER

Ülkede yayın yapan Financial Times, Erdoğan ile Trump'ın çok iyi anlaşacağını yazdı. İki liderin ortak özelliklerini sıralayan gazete, iki liderin de milliyetçi olduğunu vurguladı.

Erdoğan'ın da Trump'ın da gerçekleri söylemekten kaçınmadığını yazan Financial Times, oy veren kitlenin de liderlerden asla vazgeçmeyeceğini ifade etti.

ÇOK İYİ ANLAŞACAKLAR

İngiltere'de yayın yapan gazetede yayınlanan yazıda, Erdoğan ile Trump'ın bu özellikler kapsamında çok iyi anlaşacağı belirtildi.

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