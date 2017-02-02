Fındık ihracatında düşüş sürüyor

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül tarihinde başlayan 2016-2017 fındık ihraç sezonunun ilk 5 aylık döneminde standart natürel iç fındığın 100 kilogramının ortalama 742 dolardan işlem gördüğü belirtildi. Açıklamada, 1 Eylül-31 Aralık 2016 tarihleri arasında Türkiye’nin 112 bin 723 ton fındık ihraç ederek karşılığında 980 milyon 729 bin dolar gelir sağladığı vurgulandı.

İhracatın 88 bin 918 tonunun AB ülkelerine yapıldığının aktarıldığı açıklamada, AB dışındaki Avrupa ülkelerine 7 bin 298 ton, denizaşırı ülkelere 11 bin 394 ton, diğer ülkelere ise 5 bin 113 ton fındık ihracatı gerçekleştirildiği ifade edildi. Türkiye, 2015-2016 sezonu aynı dönemde 134 bin 97 ton fındık ihracatı gerçekleştirmiş, 1 milyar 306 milyon 491 bin dolar döviz girdisi elde etmişti. Geçen sezona göre, 2016-2017 sezonunda ihracatta yüzde 15,9 ve elde edilen döviz girdisinde ise yüzde 24,9 azalma meydana geldi.