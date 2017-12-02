Firari FETÖ'cüler ABD'deki davayı yakın takipte

FETÖ üyelerinin sosyal medyada Türkiye aleyhinde karalama kampanyasına dönüştürdüğü duruşmaların cuma günkü bölümünün ardından salonun dışında Periscope’tan yayın da yapan Emre Uslu ile Adem Yavuz Arslan, AA ekibi tarafından görüntülendi.

FETÖ'CÜLER AKIN ETTİ

Duruşmaları birkaç gündür takip eden FETÖ firarilerinden Aslan, görüntülendiğini fark edince olay yerinden uzaklaşırken Uslu, mahkeme binası önünden yayın yaptı.

Ayrıca FETÖ'nün ABD'deki yayın organlarından Zaman Amerika'nın yazarlarından Sıtkı Özcan da, Atilla davasını yerinden izleyen örgüt üyelerinden biri olarak dikkat çekti.

FETÖ BAĞLANTISI

FETÖ'nün ABD'deki önemli isimlerinin yanında başka örgüt üyelerinin de duruşmaları yakından takip etmeleri ve sosyal medyada duruşmaları karalama kampanyasına dönüştürmeleri, Reza Zarrab davası olarak başlayıp sonradan Hakan Atilla davasına dönüşen hukuki süreçle FETÖ arasındaki bağlantıları bir kez daha gündeme getirdi.

TÜRKİYE'DEN KAÇIRILAN BİLGİ VE BELGELER

Özellikle dava sürecinde savcılık makamının kullandığı delillerin önemli bir bölümünün 17/25 Aralık sürecinde FETÖ mensubu polisler tarafından yasa dışı olarak elde edilen ve sonradan ABD'ye kaçırılan bilgi ve belgeler olduğu iddiası soru işaretlerini daha da artırdı.

HAKLARINDA YAKALAMA KARARI VAR

Uslu'nun adı, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili İrfan Fidan tarafından hazırlanan 10 bin 529 sayfalık "Selam Tevhid" soruşturması iddianamesinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte firari sanıklar arasında geçiyor. Hakkında başka davalardan da yakalama kararı bulunan Uslu, mayıs ayında AA tarafından Virginia’daki evinin bulunduğu sokakta görüntülenmiş ve AA muhabirini "polis çağırmakla" tehdit etmişti.

FETÖ’nün medya imamlarından olan ve 2014’te ABD’ye kaçan FETÖ'nün eski basın organlarından Zaman ve Bugün gazetesi ile Aksiyon dergisinde çeşitli görevlerde bulunmuş olan Arslan hakkında da birçok davadan dolayı yakalama kararı bulunuyor. Arslan'ın adı son olarak Hrant Dink davasında geçmiş ve FETÖ elebaşı Gülen'le birlikte hakkında yakalama kararı verilmişti.