Fırat Kalkanı Harekatı'nda 20 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Başkan Trump'ın göçmen ve mültecilere yönelik kararı sonrası Starcuck, 10 bin mülteciyi istihdam etme kararı aldı.

Starbucks 10 bin mülteciyi istihdam edecek

Trump ile Güney Kore Devlet Başkanlığına vekalet eden Hwang Kyo-ahn arasındaki telefon görüşmesinde Kuzey Kore tehdidi konuşuldu.

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Cumhurbaşkanı Akıncı: Kıbrıs'ta son safhaya ulaştık

Akıncı, "Tüm ilgili tarafların olumlu katkılarıyla eşitlik ve güvenlik içinde yaşanacak bir ada yaratmak mümkündür." ifadesini kullandı.