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Fırat Kalkanı Harekatı'nda 20 DEAŞ'lı terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 160. gününde 20 DEAŞ'lı terörist öldürüldü.
30.01.2017 - 08:23
Haberler
Gündem
TSK'dan yapılan açıklamada 184
DEAŞ
hedefi vuruldu.
Ayrıntılar gelecek...
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