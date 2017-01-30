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Fırat Kalkanı Harekatı'nda 20 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 160. gününde 20 DEAŞ'lı terörist öldürüldü.

30.01.2017 - 08:23
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TSK'dan yapılan açıklamada 184 DEAŞ hedefi vuruldu.

Ayrıntılar gelecek...

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