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Fırat Kalkanı'nda yeni hedef Rakka

Türkiye'nin önceliği Menbiç değil Rakka.. ABD'ye sunulan plana göre, harekatta YPG olmayacak.

27.02.2017 - 14:06
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Fırat Kalkanı'nda yeni hedef Rakka

Türkiye ile ABD arasında süren ‘Rakka operasyonu’ görüşmeleri ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile CIA direktörü Mike Pompeo’nun Türkiye ziyareti ile yeni bir boyut kazandı.

YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Türkiye gazetesinden Nuri Elibol'un, üst düzey güvenlik birimlerinden edindiği bilgilere göre, El-Bab’ın DEAŞ’tan temizlenmesinden sonra Türkiye’nin Suriye’ye ilişkin yol haritası ABD’li yetkililere aktarıldı.

Fırat Kalkanı'nda yeni hedef Rakka

10 BİN ÖSO MENSUBU

Suriye’de Türkiye tarafından eğitilmiş 10 bin ÖSO mensubunun olduğu, bunların 7 bininin cephede kullanılacak nitelikte, 3 binin ise cephe gerisinde lojistik destekte bulunabileceği bilgisi verildi.

TSK 3-4 BİN PERSONELLE OPERASYONA DESTEK VERECEK

Türkiye’nin Rakka operasyonu konusunda ABD ile anlaşması durumunda TSK’nın 3-4 bin personelle operasyona destek vereceği belirtildi.

ŞARTIMIZ; YPG'NİN OPERASYONUN HİÇBİR YERİNDE OLMAMASI

Üst düzey güvenlik yetkilileri “Türkiye Rakka için özel bir görev kuvveti oluşturacak. Bu öneri ABD’ye yapıldı. Ancak Rakka operasyonuna Türkiye’nin katılması, YPG-PYD’nin bu operasyonunun hiçbir yerinde olmaması şartına bağlı. YPG-PYD bulunduğu yerlerde stabil kalacak. Türkiye’nin planı bu.

Fırat Kalkanı'nda yeni hedef Rakka

ÖNCELİK MENBİÇ DEĞİL RAKKA OLACAK

Bazı yerlerde YPG unsurlarının 8 kilometreye kadar Rakka’ya yaklaştığı biliniyor. ABD ile birlikte Türkiye ve ÖSO’nun katılımı ile Rakka’ya yapılacak operasyonun biraz zaman alacağı tahmin ediliyor. Zorlukları var ama El-Bab’da ciddi tecrübe kazanıldı. Öncelik Menbiç’te değil, Rakka’da olacak.

Türkiye’nin ABD ile birlikte Rakka operasyonunu gerçekleştirmesi halinde ABD, YPG’nin Menbiç’i terk etmesini ve Fırat’ın doğusuna çekilmesini sağlayacak” bilgisini verdi.

Fırat Kalkanı'nda yeni hedef Rakka

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