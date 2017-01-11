Fırat Kalkanı şehidine son görev

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, 29 Kasım 2016'da irtibat kesilen ve şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı, memleketi Çanakkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Çanakkale Devlet Hastanesi morgundan alınan Kaşıkçı'nın cenazesi, binlerce kişinin katıldığı kortej eşliğinde yaklaşık 2 kilometre uzaktaki Esenler Mahallesi Bülent Dikmener Caddesi'ndeki babaevine götürüldü. Cenaze, burada helallik alınmasının ardından Şehitler Camisi'ne getirildi.

ÇANAKKALE ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Vali Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel ile çok sayıda vatandaş katıldı.

15 AYLIK YAĞMUR YETİM KALDI

Şehit Kıvanç Kaşıkçı'nın eşi Hamiyet, 15 aylık bebeği Yağmur ile Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak, eşine veda etti.

Baba Ramazan Kaşıkçı ise AK Parti Grup Başkanvekili Turan ve milletvekili Gider tarafından teselli edildi.

Çanakkale Müftü Vekili İbrahim Sezgin tarafından kıldırılan namazın ardından şehidin cenazesi, tören mangasının omuzlarında top arabasına kadar taşındı.

Kaşıkçı'nın cenazesi, Hastanebayırı Şehitliği'nde defnedildi.