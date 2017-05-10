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Fırat Tanış'tan muhalefete eleştiriler

Fırat Tanış, "Muhalefet bu kadar gevşek ki iktidar da böyle davranabiliyor" dedi.

10.05.2017 - 10:37
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fırat

Adı daha önce hükümete karşı "tüketimi durduralım, hayatı durduralım" çağrısıyla gündeme gelen Fırat Tanış, Türk muhalefetinin gevşek olduğundan dert yandı.

"MUHALEFETTE SIKINTI OLMASA BÖYLE BİR TABLO OLMAZDI"

"Gördüğüm kadarıyla herkesin alınganlaşabileceği gerilimli bir süreç içerisindeyiz. Muhalefette bir sıkıntı olmasa, muhalif olma biçimi ve şekli ile ilgili bir şeyden söz ediyorum her halde böyle bir gerilim tablosu yaşanmazdı diye hissediyorum. Yani muhalefet bu kadar gevşek ki iktidar da böyle davranabiliyor.

"BİDON KAFA-ÇOMAR MUHABBETİ RAHATSIZ EDİCİ"

Burada muhalefet ile ilgili sıkıntı olsa gerek. Açıkçası bu 'bidon kafa- çomar' muhabbeti beni çok rahatsız ediyor.

Bu ülke insanları böyle bir hitabı hak etmiyor. Demek ki yukarıdaki siyasi aktörlerin üslubu böyle ki bir şekilde bu üsluba dönmüş bir şekilde.

"SİYASET İLGİMİ ÇEKMİYOR"

Bundan kaçınılması gereken şeyler. Siyaset ilgimi çekmiyor. Benim yaptığım iş çok daha kalıcı"

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