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Fitch Suudi Arabistan'ın notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Suudi Arabistan'ın not görünümünü "durağan" olarak değiştirdi.

23.03.2017 - 03:31
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Fitch Suudi Arabistan'ın notunu düşürdü

Fitch Ratings'den yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın yerli ve yabancı para birimi cinsinden uzun vadeli kredi notlarının “AA-”den “A+”ya düşürüldüğü bildirildi.

GEÇEN YIL ÇOK DAHA FAZLA YÜKSELME GÖSTERDİ

Kuruluş, açıklamasında, not indirimine gerekçe olarak ülkenin kamu ve dış bilançolarının kötüleşmeye devam etmesi ile bütçe açığının geçen yıl beklenenden çok daha fazla yükselmesini gösterdi.

KREDİ NOT GÖRÜNÜMÜNÜ 'DURAĞAN' OLARAK BELİRLEDİ

Suudi Arabistan'da kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının, 2015'ten bu yana yüzde 4'ten yüzde 9,7'ye çıktığı belirtilen açıklamada, Suudi hükümetinin "hırslı" reform programını ne ölçüde hayata geçirebileceğine dair şüpheler olduğu da ileri sürüldü.

Fitch Ratings, ayrıca ülkenin yabancı para cinsinden teminatsız devlet tahvillerinin notunu "AA-"den "A+"ya, "Ülke Tavanı" notunu "AA+"dan "AA"ya indirdi.

Kuruluş, Suudi Arabistan'ın kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak açıkladı.

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