Fitch ve S&P'nin not düşürmesi, doları etkilemedi

Fitch ve S&P'nin Türkiye'nin kredi notuna yönelik kararları sonrasında Merkez Bankası'nın likidite adımlarıyla dolar yeni haftaya düşüşle başladı.

DOLAR FIRLAYACAK DİYE UMUTLANDILAR, OLMADI

Kredi derecelendirme kuruluşlarının cuma günkü kararlarının ardından dolarda negatif etki görülmezken, Merkez Bankası'nın hamleleriyle kurda düşüş görülüyor.

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir düzeyin altına düşürürken, S&P de kredi notu görünümünü negatife çekti.

Merkez Bankası 1 milyar dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı. TL faizini yüzde 11'de tuttu.

DOLAR 3,83 EURO 4,1'DE KALDI

Dolar'ın, iki büyük kredi kuruluşunun Türkiye'nin notunu düşürmesinin ardından 4'e, Euro'nun ise 4,5 liraya fırlayacağını tahmin edenler bile vardı, oysa tam tersi oldu. Dolar 3, 83 Euro ise 4,1'de seyrediyor.

Dolar endeksi, ABD'de ekonominin tahmin edilenden daha yavaş büyüdüğünü gösteren veriler üzerine tahvil getirilerinin düşmesinin etkisiyle bir haftanın zirvesinden geriledi.