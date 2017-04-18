Fitch'ten referandum açıklaması

Fitch, referandumda kabul edilen anayasa değişikliklerinin Türkiye'nin kredi notuna etkileri hakkında açıklamada bulundu.

FİTCH'TEN REFERANDUM YORUMU

Fitch, açıklamasında "Referandum Türkiye'de ekonomik reform için alan yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch referandumla ilgili şu açıklamayı yayımladı:

Türkiye'nin önünde yakın vadede bir seçim tarihinin olmadığı belirtilerek, “Referandum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun süredir devam eden başkanlık yetkilerinin artırılması yönündeki hedefini gerçekleştirmesiyle uzayan politik döngünün tamamlanmasını sağlayabilir. 2019 yılının sonlarına kadar yeni bir cumhurbaşkanlığı ya da parlamento seçimi gerekliliği yok. Bu zaman dilimi, ekonominin yeniden AK Parti’nin politika gündemine dönmesine olanak sağlamalı.” ifadelerine yer verildi.

EKONOMİK REFORMLARIN KÜÇÜK BİR KISMI UYGULANDI

Türkiye’de politik ve güvenlik ortamındaki gelişmelerin 2016 yılındaki ekonomik performansı olumsuz etkilediğine vurgu yapılan açıklamada “AK Parti, ekonomik reform programı geliştirdi. Fakat akışkan politik zemin, yapısal zayıflıklar, yüksek dış borç, dış finansman ihtiyacı ve büyümedeki zayıf mahiyet nedeniyle bunun son yıllarda çok küçük bir kısmı uygulandı.” değerlendirmesine yer verildi.