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Forbes en zengin 100 Türk'ü açıkladı

'En Zengin 100 Türk' listesinde birinci sırada 3 milyar 700 milyon dolarlık servetiyle Murat Ülker yer aldı.

02.03.2017 - 15:10
  1. Haberler
  2. Ekonomi

asd

FORBES Türkiye, bu yıl 12'nci kez hazırladığı 'En Zengin 100 Türk' listesini açıkladı. FORBES 100'de 31 dolar milyarderi ve dokuz yeni isim yer aldı.

EN ZENGİN TÜRK MURAT ÜLKER OLDU

Listede 3 milyar 700 milyon dolarlık servetiyle Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker birinci, 3 milyar dolarlık servetiyle Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin ikinci olurken, 2 milyar 400 milyon dolarlık servetleriyle Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel ve Enka Holding Fahri Başkanı Şarık Tara üçüncü oldu.

LİSTEDE 24 KADIN VAR

Listede Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ise 2,2 milyar dolarlık servetiyle 6'ncı sırada yer aldı. Bu yıl listede 24 kadın yer alırken geçen yıl beş olan kadın milyarder sayısı da değişmedi. Kadınların toplam servet içindeki payı yüzde 19,3 olarak gerçekleşti.

Forbes 100 listesine giren isimler ve 2017 servetleri şöyle;

Forbes en zengin 100 Türk'ü açıkladı

Forbes en zengin 100 Türk'ü açıkladı

46 KİŞİ SERVETİNİ ARTIRDI

Açıklanan listeye göre 118 kişinin 46’sı servetini artırdı. Toplam servet 8,2 milyar dolar artışla 102,9 milyar dolar oldu.

31 TÜRK GLOBAL MİLYARDERLER ARASINDA YER ALACAK

FORBES Türkiye’nin açıkladığı ’FORBES 100’ listesinde, dolar milyarderi olarak yer alan 31 ismin FORBES ABD’nin yakında açıklayacağı ’Global Milyarderler’ listesine gireceği bildirildi.


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