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FOX Haber İzmir'deki rezaleti görmedi

FOX spikerleri Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya, İzmir'de yaşanan su sıkıntısını ekrana taşıyamıyor.

17.05.2017 - 10:39
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FOX Haber İzmir'deki rezaleti görmedi

İzmir genelinde yaşanan su kesintileri nedeniyle bazı bölgelerde pis kokular yayılmaya başladı.

Vatandaşlar; su ihtiyacını marketlerden karşılamaya çalışsa da, bu yöntemin maliyeti oldukça yüksek.

CHP HALKI SUSUZ BIRAKTI

CHP'li belediyelerin çözüm üretememesi vatandaşları isyan ettirirken, yaşanan rezalet FOX Haber tarafından gizleniyor.

FOX Haber İzmir'deki rezaleti görmedi

HABER DEĞERİ GÖRMEDİLER

FOX ekranlarında izleyiciyle buluşan İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal, yaşanan skandalın üzerinden 2 gün geçmesine rağmen, konuyla ilgili hiçbir haberi bültene dahil etmedi.

FOX Haber İzmir'deki rezaleti görmedi

FATİH PORTAKAL'IN BEĞENDİĞİ UYGULAMA

Türkiye ekonomisinin kötüye gittiğine dair iddiaları haberleştiren Fatih Portakal, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin küçük uygulamalarını bile takipçileriyle paylaşıyordu.

FOX Haber İzmir'deki rezaleti görmedi

50 BİN NUTUK DAĞITTILAR

Halkı susuz bırakan CHP'li belediyelerden biri olan Buca Belediyesi'nin Nutuk dağıtımına İsmail Küçükkaya da katılmıştı.

CHP'li belediye, 50 bin Nutuk dağıtarak rekor denemesi yapmıştı.

FOX Haber İzmir'deki rezaleti görmedi

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