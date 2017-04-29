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Fransa Başbakanı Cazeneuve'in evi soyuldu

Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve’un evine hırsız girdi.

29.04.2017 - 15:31
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Başbakan Cazeneuve'in yakınlarına göre göre hırsız veya hırsızlar, Bernard Cazeneuve' un dairesi olduğundan habersizdi. Perşembe günü Fransız basınına bir açıklamada bulunan yakınları, kasıtlı olarak Başbakan Cazeneuve'un hedef alınmadığı öne sürüldü.

Fransa Başbakanı Cazeneuve'in evi soyuldu

"BAŞBAKANIN EVİ OLDUĞUNDAN HABERSİZLER"

Başbakana yakın bir kaynak "Her şey Başbakanın evi olduğundan habersiz olduklarını gösteriyor " dedi.

Başbakan Cazeneuve'un ülkenin yüksek bir terörist tehdit ortamında bulunmasından dolayı, binası dışında statik korumaların birkaç ay önce kaldırılmasını istediği belirtildi.

Fransa Başbakanı Cazeneuve'in evi soyuldu

GEÇİCİ BİR GÜVENLİK SİSTEMİ KURULDU

Başbakanlıkla ilgili hiçbir evrak ve belgenin evde olmadığı kaydedildi. Pazartesi gerçekleşen hırsızlık olayının ardından Başbakan Cazeneuve'in can ve mal güvenliğini sağlamak için geçici bir güvenlik sistemi kurulduğu açıklandı. .

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