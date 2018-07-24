Fransa Bisiklet Turu'nda çiftçi eylemi

Bisiklet sporunun en prestijli ve en önemli yarışlarından biri olarak bilinen Fransa Bisiklet Turu'nda protesto şoku yaşandı.

YOLU SAMAN BALYALARI VE HAYVANLARLA KAPATTILAR

Çiftçiler; turun Carcassonne ile Bagneres-de-Luchon arasındaki 218 kilometrelik 16. parkurunda yarışı protesto etmek için yolu saman balyaları ve hayvanlarla kapattı.

BİBER GAZI SPORCULARI DA ZOR DURUMDA BIRAKTI

Yarışın duraklamasına neden olan protestolara polis hemen müdahale etti. Biber gazı kullanan Fransız polisi sadece eylemcileri değil, aynı zamanda sporcuları da zor durumda bıraktı.

YARIŞMA MÜDAHALEDEN SONRA DEVAM ETTİ

Sporcular gözlerine maden suyu sürerek biber gazının etkisinden kurtulmaya çalıştı. Müdahaleden sonra çiftçiler olay yerinden uzaklaştı ve yarışma kaldığı yerden devam etti.