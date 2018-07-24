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Fransa Bisiklet Turu'nda çiftçi eylemi

Dünyanın en prestijli yarışına çiftçilerin eylemi damga vurdu. Fransız polisi, eylemi durdurmak için çeşitli yollara başvurdu.

REUTERS | 24.07.2018 - 15:04..
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Bisiklet sporunun en prestijli ve en önemli yarışlarından biri olarak bilinen Fransa Bisiklet Turu'nda protesto şoku yaşandı.

YOLU SAMAN BALYALARI VE HAYVANLARLA KAPATTILAR

Çiftçiler; turun Carcassonne ile Bagneres-de-Luchon arasındaki 218 kilometrelik 16. parkurunda yarışı protesto etmek için yolu saman balyaları ve hayvanlarla kapattı.

Fransa Bisiklet Turu'nda çiftçi eylemi

BİBER GAZI SPORCULARI DA ZOR DURUMDA BIRAKTI

Yarışın duraklamasına neden olan protestolara polis hemen müdahale etti. Biber gazı kullanan Fransız polisi sadece eylemcileri değil, aynı zamanda sporcuları da zor durumda bıraktı.

Fransa Bisiklet Turu'nda çiftçi eylemi

YARIŞMA MÜDAHALEDEN SONRA DEVAM ETTİ

Sporcular gözlerine maden suyu sürerek biber gazının etkisinden kurtulmaya çalıştı. Müdahaleden sonra çiftçiler olay yerinden uzaklaştı ve yarışma kaldığı yerden devam etti.

Fransa Bisiklet Turu'nda çiftçi eylemi

Fransa Bisiklet Turu'nda çiftçi eylemi

Fransa Bisiklet Turu'nda çiftçi eylemi

Fransa Bisiklet Turu'nda çiftçi eylemi

Fransa Bisiklet Turu'nda çiftçi eylemi

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