Fransa cumhurbaşkanını bugün seçiyor

Fransa'da bugün cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu gerçekleştirilecek. Fransız halkı, sabah saatlerinde sandık başına gitmeye başladı.

ANKETLERDE MACRON ÖNDE

‘Yürüyüş’ hareketinin lideri olarak gösterilen Emmanuel Macron, anketlerde aşırı sağcı lider Le Pen'in önünde liderliği elinde bulunduruyor. Son anketlerde Macron’un desteği yüzde 62, Le Pen’in ise yüzde 38’di. Ancak anketler doğru çıkmaz ve aşırı sağcı Marine Le Pen’in sürpriz bir galibiyeti AB’yi yeni bir tartışmanın içine sürükleyebilir. Le Pen, neredeyse her fırsatta, cumhurbaşkanı olduğu takdirde Fransa'yı AB'den çıkarmak için elinden geleni yapacağını duyuruyor.

MACRON SİBER SALDIRIYA MARUZ KALDI

Geçtiğimiz gün Macron ve ekibi siber saldırıya uğramış ve sıradışı gelişmelerden biri yaşanmıştı. Bu olayın ardından Fransa Seçim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyla ilgili haber yapmamasını ilgili dokümanların vatandaşlarca sosyal medyadan paylaşılmamasını istedi.

FRANSIZ HALKI KARARSIZ

Fransız halkı, seçimlerin ilk turundan sonra çıkan sonucu uzun süre protesto etmişti. Halk, polisle çatışmıştı. Le Pen ve Macron arasında seçim yapmak isteyen Fransız halkı kararsız.

POLİS GÜVENLİĞİ ARTIRDI

Seçimlerin ikinci turunda polis, oy verilecek yerlerde geniş güvenlik önlemleri alıyor.