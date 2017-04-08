Fransa ile İspanya arasında şarap krizi

Fransız şarap üreticileri, İspanyol rakiplerini, ürünlerini Fransız şarabı olarak tanıtarak "haksız rekabete" neden olmakla suçluyor.

İSPANYOL ŞARABINI FRANSIZ OLARAK TANITIYORLAR

Fransa'nın güneyindeki Montpellier bölgesindeki üreticiler, tüketicilerin, İspanyol şarabını Fransız şarabı gibi satmaya çalışanlar konusunda dikkatli olmaları için medya kampanyası başlattı.

UCUZ ALDIKLARI ŞARABI SATIYORLAR

Occitan Şarap Üreticileri Birliği, tüketicileri, aldatıcı sunum ve etiketlemeler konusunda uyardı. Birlik, süpermarketlerin, başka Avrupa ülkelerinden, özellikle İspanya'dan ucuza aldıkları şarapları Fransız şarabı izlenimi verecek taktiklerle sattıklarını savundu.

Yaklaşık 20 bin Fransız şarap üreticisini temsil eden birlik, hükümetin de oldukça yaygın olan bu yolsuzluk konusunda duyarsız kaldığını öne sürüyor.