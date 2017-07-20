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Fransa İngiltere'den Brexit tazminatını istedi

İngiltere'nin AB'ye olan borçlarını ödemesi gerektiğini ifade eden Fransa Ekonomi Bakanı, bu konunun müzakereye açık olmadığını söyledi.

20.07.2017 - 09:05
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Fransa İngiltere'den Brexit tazminatını istedi

Fransa Meclisi Ekonomi ve Mali İşler Komitesi'nde konuşan Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Marie, İngiltere'nin AB'den ayrılma (Brexit) süreci ile ilgili soruları da yanıtladı.

BİZ PARAMIZI İSTİYORUZ

Le Marie, "İngiltere AB'ye borçlarını ödemeli. Bu konu üyelikten çıkış görüşmelerinde müzakereye açık değil. Biz paramızı geri istiyoruz." ifadelerini kullandı.

100 MİLYON AVRO

Le Marie, İngiltere'nin AB üyeliğiyle ilgili sorumluluklarından doğan borçlarının 100 milyar avro civarında olabileceğini de bildirdi.

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