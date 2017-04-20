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Fransa: Kimyasal silah kullanıldığını ispat edeceğiz

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Esed'in İdlib'teki saldırıda kimyasal silah kullandığını ispat edeceklerini söyledi.

20.04.2017 - 02:16
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LCP televizyonunda açıklamalarda bulunan Ayrault, gelecek günlerde  Fransa istihbarat servislerinin delilleri açıklayacağını kaydetti.

Ayrault, "Fransa istihbarat servisleri ve askeri istihbarat tarafından  yürütülen bir araştırma var. Rejimin bu hava saldırısını yaptığına dair delilleri  sunmamız birkaç gün içinde gerçekleşecek." ifadesini kullandı.

Bakan Ayrault, ellerinde Esed rejiminin kimyasal silahları bilerek  kullandığını gösterecek veriler olduğunu da bildirdi.

Esed rejiminin İdlib'deki kimyasal saldırısında aralarında kadın ve  çocukların da bulunduğu 100"e yakın kişi hayatını kaybetmişti.

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