Fransa Malili askerleri öldürdü

Mali Savunma Bakanlığından bir yetkili, yaptığı açıklamada, Fransız askerlerinin 23 Ekim'de terörle mücadele kapsamında ülkenin kuzeyindeki Kidal bölgesinde hava operasyonu gerçekleştirdiğini ve operasyonda bölgede silahlı bir grup tarafından rehin alınan 11 Malili askerin de öldürüldüğünü belirtti.

"BİLMİYORDUK"

Fransız askeri kaynakları ise terörle mücadele çerçevesinde düzenlenen "Barkane" operasyonunda bir terörist kampına saldırı yapıldığını ve kampta rehin alınan askerlerin olduğunun bilinmediğini söyledi.

FRANSA ELÇİLİĞİ: ÜZGÜNÜZ

Fransız yetkililer, operasyondan hemen sonra yaptıkları açıklamada, 15 teröristin öldürüldüğünü duyurmuştu. Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Evelyne Decorps, olayın ardından Mali Savunma Bakanı Tiena Coulibaly'i ziyaret ederek üzüntüsünü dile getirdi.