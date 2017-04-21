Fransa OHAL'de seçime gidiyor

Terör örgütü DEAŞ'ın kanlı saldırılarından sonra OHAL ilan eden Fransa, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini OHAL altında yapacak.

23 Nisan'da ilk turu gerçekleştirilecek seçimler öncesi yapılan kamuoyu yoklamalarında 5 aday öne çıktı.

SON RAKAMLAR

Emmanuel Macron'un yüzde 24 ile önde gittiği son ankette; Le Pen yüzde 22,5, Fillon yüzde 19 Melenchon yüzde 18, Benoit Hamon ise yüzde 16,5 oranında kaldı.

SARKO'NUN OYU FİLLON'A

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, merkez sağın adayı Fillon'a oy verecek. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Sarkozy, "Fillon, Fransa'da felaket olan son beş yılın dönüşümünü sağlayacak, aşırı sağ ve solu önleyecek projeye sahiptir" dedi.