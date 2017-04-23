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Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda

Fransa bugün sandık başına gidiyor. Bugün gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda 11 aday yarışacak...

23.04.2017 - 08:55
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Fransa'daki sisteme göre, birinci turda hiçbir adayın yüzde 50 oy alamaması durumunda bu turda en fazla oy alan iki aday 7 Mayıs’ta yapılacak olan ikinci turda karşı karşıya gelecek.

11 ADAY VAR

Birinci tur seçimlerine 11 adayın katılıyor oluşu ise Fransa seçimlerini ikinci tura taşıyacağa benziyor.

Anketlere göre ilk beş sıradaki adaydan dördünün ikinci tur şansı var.

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda

İKİNCİ TUR ŞANSI OLANLAR

Bu adaylar aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin lideri Marine Le Pen, kendisini merkezde konumlandıran “En Marche” (Yürüyüş) hareketi lideri Emmanuel Macron, merkez sağ Cumhuriyetçi aday François Fillon, aşırı solun adayı Jean-Luc Mélenchon ve iktidardaki Sosyalist Parti’nin adayı Benoit Hamon.

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda

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